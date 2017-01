Taavi Kurisoo: Saaremaa valda ei tehtud valimisliitudele (3)

Isamaa ja Res Publica Liidu liige Taavi Kurisoo (pildil) leiab oma blogis, et Saaremaa omavalitsused ei ühinenud selleks, et jätkuks majavalitseja tasemel juhtimine. Paraku peegeldub see suhtumine erinevate parteide esindajatest kokkupandud valimisliidus.

“Valimisteks ettevalmistus käib ja olen nüüdseks loodava valimisliidu eestvedajate käest korduvalt kuulnud, et kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel ei ole maailmavaade oluline ja omavalitsustes poliitikat ei tehta,” märgib Kurisoo ja lisab, et sellisel juhul ei ole Saaremaa omavalitsuste ühinemisel mingit mõtet. “Torgust Pöideni on ju elementaarsed teenused elanikele tagatud. Kas maailmavaatelisi vaidlusi KOV-i valitsemisel nähakse siis teed remontides, et vasakpoolsed soovivad pinnata vasaku teepoole, parempoolsed parema ja tsentristid teevad ettepaneku tee keskelt joonida?”

Saaremaa vald loodi Kurisoo sõnul selleks, et Saaremaa saaks strateegilise juhtimise – pikaajalised eemärgid, kuhu me tahame jõuda, ja tee, kuidas sinna jõuda. Volikogu otsused, mis hakkavad meie igapäevaelu suunama, on poliitilised otsused ja sõltuvad otsustajate väärtushinnangutest ja arusaamadest ühiskonna kujundamisel.

“Maailmavaatelised suunad, kas anda näljasele kala või õng, kas arendada taristut või inimest, kas keskenduda kollektiivsele või individuaalsele, kas ettevõtlus toob inimesi või inimesed loovad ettevõtteid jne, on põhimõtted, mille najal on võimalik üles ehitada väga erinevaid teid elukeskkonna ja ühiskonna arendamiseks. Majavalitsejana Saaremaa valda juhtides midagi muutmata jätkame senist kestlikku kahanemist,” arvab ta.

Kurisoo märgib, et esindusdemokraatias peab ideede teostamiseks olema meeskond, mis ei ole moodustatud nelja-aastase projektina, vaid millel on pikaajalisemad sihid. “Seepärast ei näe ma tänasel päeval erakondadele, kes peaks koondama sarnase maailmavaatega inimesi, valimistele vastu minnes alternatiivi,” tõdeb ta, nentides, et kui erakonna nimekirja hülgamise põhjuseks on erakondade madal maine, siis kuulusid hülgajad erakonda ilmselt valedel põhjustel.