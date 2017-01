Tänaku vana Ford WRC jõudis eile Saaremaale

Kui esmaspäeva keskpäeval Kärlal helikopter maandus, siis ikka asja pärast. OT Racingu töökojas seisab äsja toodud Ford Fiesta WRC, mida sellega sõitma hakkav Georg Gross koos isa Olegi ja kaardilugeja Raigo Mõlderiga esmakordselt uudistama tuli.

Musta värvi ja mehaanikute poolt korralikult ettevalmistatud Ford jättis masinale mitu ringi peale teinud Oleg Grossile väga hea mulje. “Vägev,” võttis ärimees oma hinnangu poja uuele sõiduvahendile lühidalt, kuid konkreetselt ühe sõnaga kokku.

“Kui enne oli kogu asi rohkem mõtetes, siis nüüd on ta reaalselt kohal. Eks ma olen teda varem pildi pealt ju näinud, kuid nüüd kohapeal oma silmaga kaeda ja käega katsuda on ikka hoopis teine emotsioon. Nüüd lööme selle rallitunde jälle värskeks ja läheb sõitmiseks.”

Georg Gross ja Raigo Mõlder hakkavad sõitma OT Racingu võistkonnas, kes Fordi ka võistlustel ja võistlusväliselt hooldama hakkab. Oleg Grossi sõnul on oluline, et tegu on Ott Tänaku ühe eelmise aasta maailmameistrivõistluste karussellis osalenud autoga. Grossi hinnangul on märgiline ka see, et auto eest hoolitsevad mehaanikud Eesti parima rallisõitja isa Ivar Tänaku juhtimisel.

Oleg Grossi sõnul ta pojale esialgu kõrgeid sportlikke eesmärke seadma ei hakka. “Oleme ju varem ikka rallit sõitnud ja teame, mis juhtuma hakkab,” märkis ta, lisades, et kui Georg istuks ralliauto rooli esimest korda, siis võiks olla keerulisem. “Meie eelmine auto ei olnud uus ja oli läbisõiduga, sellel Fordil on aga ees null kilomeetrit. Eks siin muidugi üllatusi võib ikka olla, aga mehed on suurte kogemustega, asi toimub Oti järelevalve all ja tehase inseneridega on ka vajalikud kontaktid olemas.”

Oleg Grossi hinnangul ei saa sportlikust poolest enne rääkida, kui Georg on auto ja Raigo Mõlderiga kohanenud. “Poiss peab kõigepealt käe lahti sõitma ja ega rapsima ole mõtet hakata,” leidis ta. “Ott lubas appi ka veel tulla, et metsavahel veidi harjutada. Raigo on ju ka hoopis teise tasemega ja maailma üks tippmehi ning see teeb ka Georgile asja kindlasti lihtsamaks.”

Mõned aastad tagasi Eestimaa rallisid valitsenud ja samuti Ford Focus WRC-ga sõitnud Georg Grossil võttis uue sõiduvahendiga tutvumine kümmekond minutit.

Kui esimene ring oli peale tehtud, istus rallipiloot ka ise autorooli ja seal kulus tal kõige rohkem aega, kuna nii mõnigi asi oli uus ja nüüdisaegne. Nii tuli Ivar Tänakul talle nii mõndagi nuppu ja kangi tutvustada ning toimimist seletada.

“Väga vinge auto,” tunnistas Georg Gross, kelle sõnul tulid vanad ajad meelde ja soov rallirajal end proovile panna sai kiirelt võitu. “Olen pärast suitsemisest loobumist kaalus juurde võtnud ja ei mahu hästi juhitooli ära. Võtsin küll istme numbri võrra suurema, aga natuke on ikkagi kitsas. Aga eks neid nipet-näpet asju tuleb kindlasti teha, kuid muidu on kõik väga hea.”

Kuna tänavune rallihooaeg sai nädalavahetusel Lätis juba avapaugu ja uus ralli on kohe ukse ees, siis on harjutamiseks ja autoga tutvumiseks vähe aega. Georg Grossi ja Raigo Mõlderi esimene ralli on planeeritud juba 11. veebruarile, kui pannakse end proovile Lätis. Kui vähegi võimalik, tahetakse kätt proovida ka Võrumaa rallisprindil.

“Ma pole ju kolm aastat rallit sõitnud, seepärast oleks vaja auto tunnetus võimalikult kiirelt kätte saada,” lausus Georg Gross. “Kindlasti ei saa minna mütsiga lööma, sest auto on kallis. Legendi vastuvõtmise poolt kardan ka, sest see vajab meelde tuletamist. Oleme saanud Raigoga korra koos sõita ja asi oli keeruline. Seepärast on mul heas mõttes ka väike hirm sees.”

Kuigi OT Racingu mehaanikute poolt garaaži aetud Ford on Raigo Mõlderile tuttav, tegi ka tema autole ringi peale ja kogenud mehena teadis, kus midagi peab olema. Nii avastas kaardilugeja väikese üllatusena, et tegu ei olegi tema tooliga, sest sellel oli varem nimi peal, kuid kindlasti ei ole see ületamatu probleem.

Georg Gross tunnistas, et eks esialgu tuleb auto seadistamisel palju loota Raigo Mõlderi kogemustele. Samas ei osanud ta öelda, kumb on Fordis kapten. “Eks me peame autos ikka üks meeskond olema, sest ralli ajal ja väljaspool võistlust on mõlemad mehed täpselt võrdsed, ei sõida üks ilma teiseta,” rõhutas ta koostöö tähtsust.