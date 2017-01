Vääriti mõistetud nali päädis kapotimõlkimisega (3)

Möödunud nädalal naljaviluks mängurelvaga vehkinud noormees tegi politseile avalduse teda enesekaitseks maha surunud isiku peale. Tüli läks niikaugele, et kahjustada sai ka naljamehe auto, millele on tekkinud mõlgid ja vigastused.

Saarte Häälele laekus vihje, et möödunud nädalal toimus parklas intsident, mis õhtut nautivate inimeste seas arusaamatust tekitas – üks noormees tõmbas välja relva ja hakkas sellega vehkima. Seepeale oli üks seltskonna liige noormehe “maha väänanud”, kannatanu viis pärast politseisse avalduse.

“See, kes ta maha väänas, ei saanud pimedas küll kindlaks teha, kas tegu oli päris- või mängurelvaga,” rääkis tunnistaja.

Noormehe oma sõnul oli aga tegemist vaid rumala naljaga: “Mul oli õhupüssimakett, mis isegi ei meenuta relva,” väitis noormees. “Veidi lõbusas meeleolus mõtlesime nalja teha, aga kellegi suunas sihtinud ei ole ja kõik teadsid, et tegemist on maketiga ja mitte midagi see välja ei tulista. Üks siiski arvas, et võiks mulle vastu hambaid anda. Olin joonud, aga teine isik oli kaine, kuigi see mind isegi ei morjenda.”

Teine noormees nentis, et pimedas ei ole võimalik vahet teha, kas keegi vehib päris- või mängurelvaga. “Kuna ta oli purjus, nägin ohtu ja kõik, mis tegin, oli enesekaitseks,” sõnas ta.

Paistes huulest häirivamaks pidas kannatanu seda, et 2. jaanuaril ronis teda mahaväänanud isik autokapotile ja tekitas sellega ägeda mõlgi.

“Varem mõtlesin, et löön käega, aga nüüd panen avalduse sisse ja soovin, et tema maksaks paranduse kinni. Kapott maksab 160 eurot, värvimine 350. Auto tagumisel tiival on ka uksega löödud jäljed.”

Avalduse jutu peale oli tema sõnul lubatud uut keretäit, mis väidetavalt ka teoks tehti: “Riided rebiti lõhki ja auto sai mitmest kohast kannatada.”

Vägivallas süüdistatav noormees lausus, et soovis vaid rääkida ja kuna see polnud sõimuvalingu tõttu võimalik, läksidki asjad käest. Ta lisas, et kogu juttu võib pidada ülepaisutatuks ja keegi ei ole tegelikult kedagi löönud ning sellele on olemas ka tunnistajad.

“Keegi ei ole kedagi läbi peksnud. Huul võis tal sellest paiste minna, et võtsin sealt lõuapiirkonnast kinni, aga mitte kõrist ega muud sellist,” kinnitas mees.

Kannatanu lükkas selle versiooni aga ümber, öeldes, et haiglas said kõik vigastused fikseeritud: “Hulgivigastused, kehaline väärkohtlemine. Mind tõmmati autost välja, autol varastati kütusekork ja peksti autot.”