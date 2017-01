XII noorte laulu- ja tantsupeo eelproovid hakkasid pihta

Kuressaare kultuurikeskuses harjutasid suureks peoks eile Saaremaa ühisgümnaasiumi segakoor Kreedo (dirigendid Mari Ausmees ja Riina Laanes) ja Kuressaare gümnaasiumi huvikooli Inspira segakoor AVE (dirigendid Helle Rand ja Mai Rand). Proovi viisid läbi dirigendid Kaspar Mänd ja Ksenija Grabova laulupeo segakooride meeskonnast.

24. jaanuaril on Kuressaares lastekooride ja 25. jaanuaril poistekooride esimene eelproov ning 7. veebruaril tantsijate eelproovid. Rahvamuusikute eelproov toimus üleeile Orissaares.

Saare maakonnast on suvel toimuvale XII noorte laulu- ja tantsupeole “Mina jään” registreerunud 51 kollektiivi – tantsupeole 24 ja laulupeole 26. Rahvamuusikapeol esindab maakonda Orissaare muusikakooli rahvamuusikaansambel (juhendaja Õie Pärtel). Koos juhendajatega on kollektiivides kokku 1259 inimest. Päris paljud noored on aga mitme erineva tantsurühma ja laulukoori liikmed, nii et peole minejate reaalne arv on mõneti väiksem, selgitas Saare maakonna kuraator Valve Heiberg. Üle Eesti on peole registreerunud üle 1700 kollektiivi.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum ütles, et tulemas on ka ettelaulmised ja -tantsimised, kuid tihedast konkurentsist valdava osa liikide puhul rääkida ei saa. Siiski tuleb peole soovivatel rühmadel ja kooridel tõestada, et nad on repertuaari omandanud. “Tegelikult laulu- ja tantsupidu kunstiliselt sünnibki mitte väljakul, vaid praegu eelproovides,” lisas Weidebaum.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson ja tantsupeo pealavastaja Margus Toomla.

XII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.