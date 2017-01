Aasta tööandja on GOSPA

Peale GOSPA pälvisid töötukassa tunnustuse Saaremaalt koolitaja Heli Maajärv ning Orissaare vald ja sealne sotsiaaltöötaja Aina Sepp-Teevet.

Kui GOSPA tunnistati aasta tööandjaks, siis Heli Maajärv nimetati aasta koostööpartneriks ja Orissaare ühes Aina Sepp-Teevetiga said väärt tiitli omanikeks aasta kohaliku omavalitsuse kategoorias. Taolisi tunnustusi andis töötukassa välja juba viiendat korda.

“Siiralt, tunnustus tuli tõesti üllatusena,” tunnistas GOSPA juhataja Piret Trei. “Hea tunne on ikka, kui meie panust kogukonnas on märgatud ja hea sõnaga toetatud,” kinnitas ta.

Koostöösuhe töötukassaga on Trei sõnul olnud pikaajaline, ent möödunud aastal oli see suhe tavapärasest aktiivsem. “Oleme panustanud töötukassa algatatud ürituste ja teabepäevade õnnestumisse,” nentis Piret Trei.

Aktiivne aasta

Ettevõte on töötukassaga koostööd teinud 2011. aastast. Kasutatud on töövahenduse, proovitöö, palgatoetuse ja tööpraktika teenust ning võetud osa Saaremaa töömessist. Töö­tukassa kliendid hindavad GOSPA-d kui stabiilset, usaldusväärset ja uuenduslikku ettevõtet.

2016. aastal oli koostöö töötukassa kinnitusel eriti aktiivne. Töötukassa tutvustas GOSPA-d klientidele tööotsingu töötoa raames, lisaks käis GOSPA juhataja Piret Trei töötutele rääkimas klienditeenindaja koolituse infopäeval.

Heli Maajärve kiituseks öeldi, et ta on üks hinnatumaid koolitajaid ja nõustajaid Saaremaal. Olgu tööharjutus, tööklubi, motivatsioonikoolitus – üks peamisi teenuse magneteid on Heli, rõhutas töötukassa.

Üks tema teenusel osalenu on Helit kirjeldanud järgmiselt: “Ta paneb sind mõtlema, analüüsima oma sisemaailma, vaateid ja arusaamu. Ta on positiivne ja selgelt väljenduv juhendaja. Hea suhtlemisoskusega. Hea kuulaja. Motiveerib, süstib enesekindlust.”

Orissaare vald on aga aastaid silma paistnud süsteemse ja tulemusliku koostööga. Viimastel aastatel on selles eestvedajana olnud suur roll sotsiaalnõunik Aina Sepp- Teevetil vallavanem Vello Runthali toel.

Kiitust väärt

Tihedaim kokkupuude on töötukassal just sotsiaalnõunikuga ja Aina roll sotsiaalvaldkonna eestkõnelejana on suur. Töötukassa Saaremaa kolleegid iseloomustavad teda kui head suhtlejat ja organiseerijat, kiiret ja ladusat, kliendi soovidest ja võimalustest lähtuvat töötajat.

Töötukassa aitas mullu üle Eesti 79 029 inimest ja vahendada oli neil 54 000 tööpakkumist.