Ei luisanud, vaid irvitas

„Kujutage ette olukorda, kus teid ähvardatakse millegagi. Te ehk kahtlete, kuid pöördute siiski politseisse,” kirjutab Saarte Hääle toimetaja Raul Vinni. “Kohale tuuakse ka ähvardaja. Kes teatab, et ta tegi vaid nalja ja tahtis teie üle irvitada.”

Politsei lõpetab rõõmsal meelel juhtumi ja selgitab teile, milline valetaja ja lollpea te olete, et sellist jama uskuma jäite. Kui oleks midagi juhtunud, ka siis oleks teile muide öeldud, et olete lollpea. Ei võtnud ju ähvardust tõsiselt.

Andku politseinikud mulle andeks, see oli vaid näitlikustamine. Tundub üsna loogiline ja samas uskumatu. Kuid täpselt nii eelmisel nädalal juhtus. Valetamine ei ole ühiskonnas enam tabu.

Paar aastat tagasi tahtis üks kodanik Kudjapele betoonitehast teha. Üsna rutiinse töö käigus leidsin ma valla dokumendiregistrist sellekohase avalduse ja küsisin ettevõtja Margo Berensi käest tema plaanide kohta. Mees rääkis, et tahab betoonisõlme teha. Loomulikult leht kajastas seda. Kellelgi ei tekkinud kahtlust, kuid ümberkaudne rahvas “haaras hangud” ja torkis ettevõtjat nii kaua, kuni too loobus. Selge see, et ettevõtja silmis olin patukott mina.

Edukas ärimees

Eelmisel nädalal kuulsin, et sellele maatükile tahetakse taas midagi planeerida. Küsisin viisakalt kommentaari Vallo Kappakult, kes oli sellise avalduse valda esitanud ja koos Berensiga seda asja ajanud. Avalduses polnud muud, kui et sooviti maa sihtotstarbe muutmist plaaniga rajada sinna tootmis- ja laohooned. Lisatud oli veel, et plaanitavad tegevused on vaiksemad kui betoonitootmine. Ei midagi erilist. Uurisin veel internetist Kappaku tausta. Polnud enne temaga kokku puutunud. Tubli spordimees, Pärnu maakonnaleht kiitis teda kui edukat ettevõtjat, samuti on Kappak Koonga valla volikogu esimees. Saaremaal oli ta aga seotud mingite segaste asjadega. Teeb äri koos Margo Berensiga, kel on politseiga sekeldusi olnud. Samas ei saa ju äripartneri valik olla automaatne eeldus, et tegeled ise samuti hämarate asjadega.

Vallo Kappak vastas mu kirjale. Lugesin ja imestasin. Tuumajäätmed, koostöö Rootsiga. Loomulikult võttis kukalt kratsima. Mitmel põhjusel. Esiteks oli haare ikka väga suur. Teiseks see, et peab ikka olema kõvasti fantaasiat, et sellist asja välja mõelda. Välja oli käidud ka reaalne ettevõte (Rootsi riigi osalusega). Selliste asjadega ei saa ju ometi nalja teha. Kolmandaks see, et asi oli kohalike suhtes ikkagi ebaaus. Rahvas on betoonisõlme vastu ja siis tuleb keegi veel tuumaprügiga õrritama. Helistasin Kappakule. Ei vastanud. Saatis sõnumi, et on koosolekul. Saatku ma SMS. Saatsin. Vaikus.

Kappak oli teadlik, et ajakirjanik uurib lisa. Kuna ta ei vastanud, siis ei olnud põhjust kahelda, nagu oleks tegu valeinfoga. Seda enam, et hiljem rääkis Kappak ajalehele Meie Maa, et mina oleksin pidanud sellest infost välja lugema tema soovimatuse minuga suhelda. Arvan, et minu saadetud SMS oli piisav tõend sellest, et looga tegelemine käib. Kirjutasin ka Rootsi, kuid vastust ei saanud.

Lugu sai valmis ja läks lehte. Eks me aimasime, mis sellele järgneb. Esimese hooga ei usugi seda keegi. Võtab ju kukalt kratsima. Juurde sai kirjutatud ka juhtkiri, kus lehe otsuse tagamaid selgitati. Juhtkirjas seisab, et Vallo Kappaku kiri on irvitamine. Lehe, elanike ja ka valla üle. Me olime veendunud, et sellist asja Kudjapele ei tule. Kasvõi juba seetõttu, et kohalikud otsivad kindlasti esimese asjana taas hangud välja.

Autorile betoonkingad?

Edasi läks asi juba hooga. Saarte Hääle saadetud järgmise päeva lehe tutvustusele toetudes võttis BNS asja kohe üles ja helistas Kappakule. Too eitas plaane. Järgmisel päeval lisandusid näiteks ERR, Postimees ja Pärnu Postimees, kes BNS-i jälgides süüdistasid Saarte Häält ja mind vale- ja libauudise väljastamises.

Proovisime meiegi Kappakuga taas ühendust saada. Tulemusteta. Kadi raadio uudistetoimetajale teatas ta, et on koosolekul. Hämmastama pani kogu kajastuse juures see, et ärimeeste valet, mis mulle saadetud e-kirja näol on tõestatud, ei tauninud keegi. Mina olin valesti teinud.

Jätame siinkohal selle kõrvale, mida mina uskusin või arvasin. Uudise seisukohast pole minu arvamus oluline. Uudist kirjutades ei tohi segi ajada fakti ja arvamust. Mina esitasin ettevõtjale küsimuse ja sain sellele vastuse. Kui allikas ei taha ajakirjanikuga suhelda, siis saab seda ju öelda. Sageli öeldaksegi. Erinevatel põhjustel.

Minu jaoks on küsimus, miks ma ei oleks pidanud allikat usaldama. Teise mehe plaani kontrollida on üsna keeruline. Kui seda kõike oleks öelnud mõni tuntud Saaremaa või Eesti ettevõtja, kas siis oleks üldse keegi kahelnud? Vaevalt. Muidugi oleksime võinud loo avaldamata jätta. Siinkohal saab küsida: aga kui see kõik olekski tõsi olnud?

Fakt on see, et niimoodi mulle vastati ja vastaja on tuntud ärimees ja poliitik. Kahelda ei olnud ju põhjust. Siinkohal taandub minu jaoks kõik sellele, et valetada pole lihtsalt ilus.

Kogu lugu ei ole aga sugugi veel läbi. Lehtede kommentaariumid kihavad. Saarte Hääles kommenteeris keegi Mart, et ärimees Kappak ei luisanud, vaid irvitas. Ja see olnud õige tegu. Seda ütles ka Kappak ise, ajalehes Meie Maa.

Ja muide, ennast 1. aprilli Meie Maas selle lehe omanikuks tituleerinud Lääne-Saare vallavoliniku Mart Maastiku Facebooki seinal tõstatas muusik ja meelelahutaja Emil Rutiku ajakirjaniku ehk siis minu kohta küsimuse: “Kas betoonkingade pakkumine ei paranda midagi?”.

Arvatavasti on tegemist naljaga. Või äkki ei ole?