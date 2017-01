Hundid lambanahas ehk Kes sa siis oled? (1)

“Hetkel on suur Saaremaa vald piltlikult öeldes lebamas kanderaamil ja tema kopsud ei ole hinganud veel sõõmugi soolast Saaremaa mereõhku,” kirjutab saarlane Eivar Sepp. “Ometi on näljased koondumas ja kadakamarjadega kaunistatud ja veidi kõrbema läinud omavalitsuspirukat juba agaralt lõikumas.”

Alustuseks pean vajalikuks mainida, et mul ei ole valimisliitude vastu midagi. Kuidas saakski, kui aktiivsed kohalikud inimesed ei soovi parteistuda, aga samas soovivad oma piirkonna arengus sõna sekka öelda. Tänu sellisele maasoolale meie elu keskustest eemal üldse areneb. Selline initsiatiiv on eraldi tunnustamist väärt.

Piima asemel tomatimahl

Neid, kes täpselt teavad, kuidas asjad olema peavad, aga ise peale demagoogitsemise midagi ette ei võta, on meil niigi palju. Olgem ausad, kritiseerida oskame kõik spetsialisti tasemel. Olukord muutub, kui sõnad on vaja tegudeks vormistada.

Kuidas peaks suhtuma inimestesse, kes parema häältesaagi nimel sisuliselt varjuvad valimisliitu, samas ise parteisse kuuludes? Nagu oleksid poest piima ostnud ja avastad kodus seda kohvile valades: voilà, tomatimahl hoopis! Nimetagem valimisliit valimisteks väljaarendatud tooteks ja toogem paralleel kaubandusest. Teame, et toote välimus on oluline ja pakendile kirjutatu ei tohi tarbijat mingil viisil eksitada. Korra saan sinult petta, siis teist korda ma sinu toodet enam ei osta.

Kui asetada sellesse konteksti valimisliidud, kuhu tegelikult on varjunud parteidesse kuuluvad inimesed, siis just sellise tarbija eksitamisega tegu ongi. Mis kõige hullem, valimisliidud ei olegi loodud korduvaks tarbimiseks. Täna valid, pettud, järgmine kord on meil teile pakkuda juba uus toode veel uhkemas pakendis.

Põhimõtteliselt tunnistavad need parteidesse kuuluvad, aga valimisliitu koonduvad inimesed, et nende partei nime kandev toode on tarbijat petnud. Kuidas siis ikka neid pettunute hääli teisiti püüda, kui pakkida oma vana ämber uude pakendisse ja esitleda seda täiesti uue ämbrina. Kurb, kui võim muutub omaette eesmärgiks, pole me ju kordagi kuulnud ühtegi teist põhjust, miks selline tegevus kasulik on.

Olen nõus, et kohalikel valimistel valitakse suuresti inimest, mitte parteid ega liitu. Seda enam on see valimisliidu hookuspookus kummaline. Samas, sel aastal tulevad valimised teisiti. Lisaks sellele, et esmakordselt saab hääletada alates 16. eluaastast, on meil esimest korda võimalus valijana öelda, millises suunas hakkab liikuma mitte ainult Lääne-Saare või Salme vald, vaid milline saab olema terve Saaremaa suund.

Valimisliit parteitutele

Kas kõik hakkavad rebima erinevates suundades või liigume ühise eesmärgi nimel, et tagada ka edaspidi teenused Torgust Orissaareni, aga samas seista kogu Saaremaa eest. Selles, et kõik koos suudaksime Saaremaal ära teha midagi suurt, mis tooks külalisi siia ka talvel, ma ei kahtle. Suurte asjade tegemiseks on vaja järjepidevust ja siin tekivadki esimesed küsimärgid.

Kahtlen erinevatest erakondadest valimisliitu koonduvate inimeste suutlikkuses tagada Saaremaa arengus järjepidevus. Jäägu valimisliidud ikka nendele inimestele, kes ei kuulu parteidesse. Jätke neile see vabadus ja ärge lörtsige seda pakendit, mille on aastad kujundanud.

Lõpuks jääb õhku küsimus, mida minule kui valijale siis ikkagi pakutakse. Milliseks kujuneb see suund, kui valin valimisliitu varjunud keskerakondlase, isamaalase, vabaerakondlase või kellegi teise? Kas parem häältesaak on ühiskonna jaoks aktsepteeritav põhjus erakondliku kuuluvuse salgamiseks? Valija on jumal ja jumal ütleb oma arvamuse välja viinakuu teisel pühapäeval. Aamen.