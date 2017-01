JUHTKIRI: Riskibisnis

Nii mõnelegi saarlasest kinnisvaraomanikule on külaliskorteri(te) rentimine arvestatav (lisa-) sissetulek. Kõrvaltvaatajatele tundub see lihtsa ja tulusa ärina – rendi aga oma korter välja ja va kõlisev muudkui tuleb. Tegelikkus ei pruugi ent sugugi nii roosiline olla. Okkaline aga küll.

Neil, kes oma korterile vaid lühikeseks ajaks rentnikku otsivad, on suurem tõenäosus sattuda inimeste otsa, kelle kavatsused pole just kiita. Kui võtit saama tulnud rentnik näib ausamast ausamana ja korralikust korralikumana, on korteriomanikul kerge end lollitada lasta.

Kui korter joomapeo käigus lagastatud ja sisustus puruks pekstud ning naabritegi varale kahju tehtud, on tagantjärele tarkusest vähe abi. Eriti kui peasüüdlasel ehk rentnikul jätkub ülbust sigaduste hüvitamisest keelduda. Pole lepingut ega tõendeid, et just rentnik süüdi on, pühi suu kompensatsioonist puhtaks!