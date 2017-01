Kaasik: lõpp läks koomiliseks (1)

Esmaspäeval määras riigihalduse minister Mihhail Korb Saare maavanema asendajaks maasekretär Jaan Leivategija. Kaido Kaasik keskendub kohalikele valimistele ja enda täiendkoolitamisele.

Eksmaavanem Kaasik lubas end töötukassas arvele võtta ja kursustele minna. “Ei saa ju istuma jääda. Tahaks midagi juhtimisalast ja välissuhtlusega seonduvat võtta. Kui oled 22 aastat ühes süsteemis töötanud, siis võib pilt natuke kitsaks jääda,” rääkis ta Saarte Häälele.

Töökabineti sahtlid tegi Kaasik tühjaks juba kaks nädalat tagasi. “Teadsin, et nagunii ei pikendata, aga oleks võinud seda vähemalt ausalt ütelda. Lõpp läks natuke koomiliseks,” sõnas ta, lisades, et oleks olnud tegelikult valmis maavanema ülesandeid lõpuni täitma.

Survestamist ei olnud

“Kui oleks öeldud, et ole paar kuud veel, ega ma poleks alt ära hüpanud, aga minister ei küsinud seda kordagi. Ta vist ei suhtlegi eriti inimestega, nagu ma olen aru saanud,” rääkis Kaasik. Härrasmehelik käitumine oleks tema arvates olnud seegi, kui oleks kaks nädalat ette teada antud, et asi lõpeb ära ja uut maavanemat enam ametisse ei panda. “Aga et venitati esmaspäevani, näitab ka midagi,” nentis ta.

Kaasiku sõnul ei olnud venitamise taga survestamine, et ta loobuks Saarlase valimisliidust ja läheks kohalikele valimistele oma kodupartei IRL-i nimekirjas. Küll aga on viimase aja retoorika olnud selline, et maavalitsuste likvideerimise järel tuleb õitseng ja kommunism meie õuele, nentis ta.

“Nähtavasti on võetud seisukoht, et maavanemaid rohkem ametisse ei panda. Parem, kui neid tüütuid inimesi ei ole. Me küll otseselt ei nõudnud, aga ikkagi seisime oma kodukoha eest,” kinnitas Kaasik. Värskeima näitena tõi ta riigi plaani anda Saare maakonna transpordi korraldamine Pärnu ühistranspordikeskuse kätte. “Aga see peaks jääma kohapeale – nii ühis, sotsiaal- kui ka õpilastransport. Me saame praegu väga kiiresti reageerida, nädalaga liinides muudatusi teha, kui olukord nõuab. Aga kui peab hakkama Pärnus selgitamas käima? Võib-olla võetakse toetus üldse ära ja öeldakse, et teil pole ju reisijaid. Meie tahaks, et transporditoetus tuleks omavalitsuse kätte, aga on jõude, kes seda ei soovi,” rääkis Kaasik.

Lisaks enesetäiendamisele on endisel maavanemal nüüd piisavalt aega ka kohalike valimistega tegeleda. Kaasik ei eitanud, et on seotud parteidele aina tülikamaks muutuva Saarlase valimisliiduga. “Kui me räägime, et kohalikel valimistel ei peaks seda parteipoliitikat nii väga olema, eks siis teemegi nii. Kui on meeskond, kellel on ambitsiooni Saaremaad edasi viia, siis miks mitte hakata juba enne valimisi koostööd tegema. Valimisliidud on tulemas näiteks ka Haapsalus ja Pärnus. Pole midagi hullu,” rääkis ta.

Kontorid ei tea olusid

Parteide valulist reaktsiooni kommenteerides ütles Kaasik, et peakontorid ei tea kohalikku olukorda. “Meie tahame, et kohapealseid asju otsustavad kohapealsed inimesed. Tsentraliseerimine, mis praegu riigi tasandil käib, on päris hirmutav. Varsti ei saa peldikusse ka enam minna, ilma et ei peaks Tallinna helistama. See üha süveneb,” kurtis ta.

Kaasik lisas, et Saaremaal on piisavalt võimekust ja kompetentsust, et kohapeal asju ise ajada. “See on ju ka omavalitsuse mõte. Ei saa nii, et Tallinnast öeldakse, et tehke seda ja kummardage teist. Usaldage inimesi. Keegi ei taha ju oma kodukohale halba.”

Vastuvõtu asemel pidulik aktus

Maavanema vastuvõtt oli algselt planeeritud 23. veebruarile. Nüüd, arvestades kujunenud olukorda, me seda sellises formaadis kindlasti ei korralda. Küll aga käib konkurss maakonna teenetemärkidele tähtajaga 1. veebruar. Nende üleandmiseks korraldame vabariigi aastapäevaks piduliku aktuse. Täpsemini, kus ja millal, anname teada veebruari alguses.

Ülle Tänav, maavalitsuse finantsnõunik