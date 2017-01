Keskerakondlased Saarlasega ei liitu (1)

Keskerakonna keskjuhatus võttis vastu otsuse, mille kohaselt minnakse kogu Eestis 2017. aasta kohalikele valimistele erakonna nimekirjaga.

See on vastuolus erakonna Saaremaa juhatuse plaaniga, nemad tahtsid valimistele minna koos valimisliiduga Saarlane. “Keskerakonna juhatus otsustas konsensuslikult, et ei toeta Saaremaal valimisliidu nimekirjas valimistele minekut,” kinnitas erakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Saaremaa juhatus kogunes eile uuesti ja otsustas, et Keskerakonna Saaremaa valimisnimekirjaga hakkavad tegelema piirkonna esimees ja juhatus, kes valitakse korralisel aastakonverentsil veebruari alguses.

Keskerakondlane Mart Mäeker (pildil), kes on lubanud minna valimisliitu Saarlane, jäi eile oma otsusele kindlaks. “Mina olen valimisliidule oma lubaduse andnud,” märkis ta. Mäeker arvas, et erakonnast keegi teda välja viskama ei hakka, kui ta erakonna nimekirja ei lähe. Tema sõnul tuleks praeguses situatsioonis üldse püüelda võimalikult laiapõhjalise valitsemise poole.

KE pressiesindaja Taavi Puki sõnul teistesse nimekirjadesse minejatele automaatselt mingeid karistusi ette nähtud ei ole. “Iga juhtumit menetleme eraldi,” ütles ta.

Valimisliiduga pole kimpus vaid Keskerakond, sinna on suurema osa oma parematest poegadest kaotanud ka IRL. Saarte Hääle andmetel pidi sarnaselt laupäeval parteikaaslastega vestlemas käinud Jüri Ratasega saabuma Saaremaale erakonnas korda looma ka IRL-i juht Margus Tsahkna.