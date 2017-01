KredExi kodutoetust sai 15 lasterikast peret

Mullu sai Saare maakonnast SA-lt KredEx elamistingimuste parandamiseks kodutoetust 15 lasterikast peret.

Saaremaal toetust saanud peredes kasvab kokku 47 last. Kõige lasterikkamas peres on viis last, ülejäänud pered on kolmelapselised. Üks pere oli korduvtaotleja. Saaremaa peresid toetati kokku 108 374,06 euroga. “Seega on keskmine toetuse summa 7224,93 eurot,” ütles KredExi kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge.

Eluaseme renoveerimiseks kasutab toetust 13 Saaremaa peret, eluaseme soetamiseks üks perekond ja eluasemelaenu põhiosa tagasimakseks samuti üks pere.

Kokku toetas KredEx mullu Eestis 358 kolme- ja enamalapselist peret, kus kasvab kokku 1256 last. Ühtekokku eraldati eelmisel aastal toetuseks 3,2 miljonit eurot.

Riiklik tagastamatu toetus on mõeldud lasterikastele peredele elamistingimuste parandamiseks ja ajakohastamiseks. Toetust saavad taotleda perekonnad, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ja kelle viimase aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonna liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus.