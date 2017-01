Laimjalas pakub kõneainet salapärane kirjanik (1)

Laimjala rahvas on Debora Vaarandi ja Henno Käo juubeliaastapäevade varjus saanud juurde veel ühe omakandi kirjamehe – peaaegu nagu kogemata esile kerkinud salapärase loodus- ja noorsookirjaniku Eet Tuule.

Eet Tuule nimi hakkas Laimjala raamatusõpradele kõneainet pakkuma 2015. aastal, mil saarlaste jaoks tundmatult autorilt ilmus raamat “Poisike rukkis”. Autobiograafiliste sugemetega teos sisaldas kõige muu kõrval üllatavalt detailseid ülestähendusi Laimjala kandi maastikest. 2016. aastal ilmunud “Sundsuvitaja” pakub aga väga detailset Saareküla kandi tundmist ja see paneb kohalikud Eet Tuule isiku ja päritolu üle pead murdma.

Et keegi sellenimelist inimest meenutada ei suuda, pakutakse, et Eet Tuule nime all võib kirjutada mõni suvitaja, kunagine ühismajandi praktikant või Saareküla lastekodu kasvandik. Google´i otsing seob Eet Tuule nime linnuvaatlusega, ent see on ka kõik. “Me ei tea, kes ta tegelikult on, ju see on lihtsalt kirjanikunimi,” pakub Saareküla seltsielu eestvedaja Eha Ennemuist, kelle sõnul pole kahtlust, et kirjanik tunneb Saareküla kanti väga hästi. “Meil tekkis siin isegi vaidlus, kus talus raamatu tegelane peatus.”

Saarte Hääl selgitas välja, et Eet Tuule on Mustamäel elav pensionieas ornitoloogist kirjamees, kellele teeb Saaremaal tema raamatute vastu tekkinud huvi heameelt. “Ise ma olen Kingli külast pärit ja pean ennast täissaarlaseks,” räägib kirjanik, lisades, et peaaegu kõik Saaremaal ja Kuressaares elamise kohta kirjapandu pärineb tema oma elust. “Üks mu raamat seletab ka meie mandrile tuleku ilusti ära,” räägib Tuule, kes lahkus perega kodusaarelt 1953. aasta lõpus.

Saareküla kant on kirjanikule aga praegugi väga hingelähedane. “See on mulle püha maa – kõik see Kingli, Audla, Ridala ning eriti Saareküla ja Tornimäe.”

Kirjaniku sõnul külastab ta Laimjala kanti igal aastal, käib Kübassaares ja Tornimäe surnuaial. “Ma olen väga palju seal ringi liikunud ja linde loendanud. Oma tosin aastat sai aidatud tädil Kinglis heina teha,” räägib Eet Tuule. Ta peab loomulikuks, et keegi tema isikust midagi ei tea. “Külas on uued inimesed, isegi talunimesid on muudetud – siin ei ole midagi imestada, et ei teata ega tunta.”

Muutunud pole ainult inimesed, vaid ka maastikud. “Seal, kus enne kasvasid maasikad, on mets, ja kus varem oli mets, laiub nüüd raiesmik või põld. Kui palju on meri taganenud ja samamoodi on inimestega ka.”

Laimjala raamatukogu juhataja Aive Sepp ütles, et just vanema põlvkonna lugejatele meeldivad Eet Tuule raamatud väga. Eriti Saarekülas laenutatakse neid usinasti. “Sundsuvitajat” on laenutatud 14 korda ja “Poisikest rukkis” 12 korda. Aive Sepp lubas, et kutsub kindlasti kirjaniku lugejatega kohtuma.

Eet Tuule on praeguseks kirjutanud kokku neli noorsoo- ja looduseteemalist raamatut: “Trompetid udus” (2014), “Tagalaane valitsejad” (2015), “Poisike rukkis” (2015) ja “Sundsuvitaja” (2016).