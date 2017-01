Lennufirma veab maavalitsuse kohtusse (1)

Kuressaare ja Tallinna lennuliini teenindav Transaviabaltika leiab, et muud võimalust selgitamaks Saare maavalitsusele paari lennu hilinemist ja ärajäämist lihtsalt ei ole.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles, et Transaviabaltika tahab kohtus vaidlustada maavalitsuse mullu detsembri keskel tehtud ettekirjutuse tehnilistel põhjustel hilinenud ja ärajäänud lendude eest.

Miks vedaja kohe kohtusse läks, soovitas Tiitson uurida lennufirma käest. “Leping tegelikult sätestab kohustuse lahendada vaidlusküsimused läbirääkimiste teel,” tähendas arendusnõunik.

Samas märgitakse selles detsembris lennufirmale tehtud ja maavanem Kaido Kaasiku allkirjastatud ettekirjutuses, et selle vaidlustamiseks võib lennufirma tõepoolest esitada halduskaebuse Tallinna halduskohtule ning seda 30 päeva jooksul maavanema korralduse teatavaks tegemisest.

Transaviabaltika esindaja Rene Must kinnitas Saarte Häälele, et midagi tõsist Transaviabaltika ja Saare maavalitsuse vahel lahti ei ole. Pigem on tema sõnul tegemist lihtsalt olukorraga, kus Transaviabaltika soovib anda selgitusi, miks on nende lennuk mõnel korral Kuressaare liinile lühiajaliselt hilinenud.

“Tulenevalt Transaviabaltikale tekitatud sundolukorrast saame neid selgitusi anda kahjuks ainult kohtu vahendusel,” selgitas Must. “Igal juhul kinnitan, et mingeid suuri erimeelsusi meie vahel ei ole. Töötame konstruktiivselt ja heas koostöös,” rõhutas lennufirma esindaja.

Mullu juuni lõpust, mil saartevaheline lennuühendus taastus, kuni detsembrini on Leedu lennuettevõtte Transaviabaltika Saartelennuliinide pakutavat õhutranspordivõimalust kasutanud Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinil 7511 inimest. 19-kohalise lennuki keskmiseks täitumuseks tegi see 57 protsenti.

Vaidlusalused lennud

17.10.2016 hommikused Tallinna–Kuressaare ja Kuressaare–Tallinna lend hilinesid rohkem kui kolm ja pool tundi tehnilistel põhjustel. Vedaja andmeil põhjustas hilinemise elektrisüsteemi monitoorimise hoiatustuli, mis andis märku elektrisüsteemi võimalikust rikkest.

2.11.2016 õhtused Tallinna–Kuressaare ja Kuressaare–Tallinna lend hilinesid üle kahe ja poole tunni tehnilistel põhjustel. Vedaja andmeil põhjustas hilinemise lennuki parema mootori tiiviku ühe laba soojenduse mittetöötamine.

1.12.2016 õhtused Tallinna–Kuressaare ja Kuressaare–Tallinna lend jäid ära tehnilistel põhjustel. Lendude ärajäämise põhjus oli lennuki JS32 reisijate ukse sulgumise signalisatsiooni häire. Reisijad toimetati sihtkohta bussiga.

4.12.2016 õhtune Kuressaare–Tallinna lend hilines üle tunni aja