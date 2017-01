Naiskodukaitsjad kinkisid muinasjuturaamatud

Saaremaa ringkonna naiskodukaitsjad on kahe nädala jooksul külastanud kõiki maakonna lasteaedu ja viinud neile kingituseks raamatud “Eesti muinasjutud” ja “Muinasjutud”. Esmaspäeval said raamatud ka Kihelkonna, Kärla, Lümanda ja Mustjala lasteaed.

“Imelisi rännakuid teile põneval muinasjutumaal,” soovisid naiskodukaitse esindajad kõikides lasteaedades ja sama lause oli kirjutatud ka raamatuisse. Lisatud oli ka mõte, et muinasjutud on põlvkondade ühisaare, nendes on peidus see, mida hindasid ja armastasid meie esivanemad.

Esivanemate tarkus kandub lugude kaudu edasi põlvest põlve. Meie, naiskodukaitsjate jaoks on see oluline, sest naiskodukaitse hoiab au sees rahvuslikke tavasid.

Raamatute ostmiseks koguti raha heategevusloteriiga, kuhu panustasid paljud naiskodukaitsjad üle Saaremaa, tehes käsitööd ja tuues ka muid asju loterii jaoks. Loterii oli nii menukas, et Kaitseliidu aastalõpupeol osteti ära kõik piletid.

Lisaks sellele, et naiskodukaitse soovis lasteaialapsi meeldivalt üllatada, on meie soov endast kogukonnas jõulisemalt märku anda ja koostöövõimalusi leida. See eesmärk on osaliselt saavutatud, sest mitmed lasteaiad on seda juba välja pakkunud. Raili Nõgu, kes külastas lausa ühtteist lasteaeda, ütles, et emotsioon on väga positiivne ja kõikides lasteaedades oli väga armas vastuvõtt. Ta lisas, et raamatud tõid sära silmadesse kõikides lasteaedades. “Saime ka juba mitu küllakutset erinevatele üritustele,” märkis Nõgu.

Evely Aavik, kes käis samuti lasteaedadesse raamatuid viimas, lisas: “Oh kui hea on rõõmu viia ja oma organisatsiooni tutvustada. Kõik, kes tõid asju või siis ostsid pileteid, võivad olla rahul, nad on teinud midagi nii vahvat, mille eest on väga tänulikud lapsed ja nende õpetajad.”

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond korraldab heategevusloteriid juba aastaid. Eelnevatel aastatel on toetatud naiste ja laste varjupaika. Loterii idee algatas Rita Loel, kes noppis mõtte üles naiskodukaitse algusaegadest Saaremaal – 1925. aasta loterii tulu kasutati näiteks langenud saarlaste mälestussamba heaks.

Eve Tuisk, naiskodukaitse Saaremaa ringkonna aseesinaine