Noored pidutsejad lagastavad külaliskortereid

Noorte seas on levimas uus käitumismuster, mis navigeerib takistuste vahel, mis seisavad nende ja peopanemise vahel – ausa näoga renditakse külaliskorter, omanikku võib aga hiljem ees oodata risustatud elupaik.

“Andsin korterivõtmed 22. detsembril üle viisakatele noortele, kes tundusid igati mõistlikud. Järgmisel päeval selgus, et korteris oli maha peetud suurem jooming, mille käigus oli lõhutud ja lagastatud. Tegin kohale minnes selgeks, et nüüd läheb ja võtab automaadist raha välja, sest reegleid on rikutud,” rääkis Saarte Häälele Kuressaares asuva külaliskorteri pidaja.

Selle asemel, et oma sigadusi viisakalt tunnistada, lükati naine ukse eest. “Ütlesin, et muusikavõimendi jääb niikauaks siia, kuni raha tood, et oleks põhjus naasta. Võimendi on siiamaani minu käes. Mu number blokeeriti ka ära,” ütles omanik.

Pummelungi tõttu pidi korteriomanik naabritele kompensatsiooni maksma ning muuseas selgus, et üks piduline oli parklas ennast häbitult rahuldanud.

Teises juhtumis avaldub sama käekiri – tehti broneering 6.–7. jaanuarile, peeti pidu, mindi minema. Korteri perenaise sõnul ootas teda ees täissuitsetatud ja alkoholist kleepuva põrandaga korter, kust pigihais pole tänaseni kadunud. “Õnneks järgmisel päeval tulema pidanud inimesed tühistasid oma broneeringu, sest mul poleks neid kuhugi panna olnud. Korteri põrandat pesin neli korda ja kõik aknavahed olid konisid täis,” meenutas ta.

Sarnaseid juhtumeid kogenud majutusteenuse pakkujad annavad naabritele ja kaaskodanikele mõista, et kui külaliskorteris käib akna peal suitsetamine ja seal viibib suur hulk rahvast, tuleks sellest kas omanikele teada anda või kutsuda politsei. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi (fotol) sõnas, et nii rentija kui ka rendile andja huvide kaitsmiseks on oluline sõlmida omavahel kirjalik leping. Arusaamatuste vältimiseks on hea enne rendipinna kasutusse andmist fikseerida ruumi ja seal olevate asjade seisukord.

“Kui rendile andjal on informatsiooni, et tema ruumides toimub midagi keelatut, tuleks kohe reageerida ja politseid teavitada,” kinnitas Juhandi.

Kohtuordereid nõutakse vaid USA filmides

Osal noortel on jäänud mulje, nagu oleksid nad ukse taga puutumatud, sest politseil ei ole õigust loata siseneda. Lääne prefektuuri jurist Irina Punko ütles, et kui noored näevad selles võimalust segamatult rikkuda seadusega ettenähtud nõudeid, on nende arvamus ekslik.

“Politseile on seadusega antud järelevalveõigus alaealiste sõltuvusainete tarbimise piirangute üle ja politseil on vastavad õiguslikud võimalused nende järgimist kontrollida,” selgitas Punko. Tema sõnul põhineb väärarusaam, et politsei ei saa korterisse ilma kohtuorderita siseneda, telekast nähtul ja on pärit USA õigusruumist.

“Eestis on politseil korrarikkumise lõpetamiseks õigus valdusesse siseneda ja seda vajadusel kindlasti ka tehakse,” kinnitas jurist.