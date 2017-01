Orissaare kandlepäeval tulid kokku vanad tegijad

Orissaares sai juba 15. korda teoks kandlemeistri ja rahvapillimehe Vassili Sepa mälestusele pühendatud kandlepäev.

Kandlepäeva eestvedaja Õie Pärtel ütles Saarte Häälele, et kui möödunud aastal peeti Sepa Vassa juubelit, siis tänavu kandlepäeva oma väikest juubelit.

Kohale olid kutsutud ka varasemate kandlepäevade õpitubade juhendajad mitmelt poolt üle Eesti, kellest valdav osa Orissaarde ka jõudis – Irja Aardam, Mart Aardam, Helle Suurlaht ja Pille Karras. Nii publik kui ka osalejad pandi istuma teelauda mõnusalt kontserti nautima. Kokku võis Orissaare kultuurimaja saalis Pärtli hinnangul olla üle saja inimese.

Pärtli sõnul on osalejatest igal aastal kokku pandud ka suur koondkoor ja üheskoos paar lugu esitatud.

“Hulgakesi mängimine on ju ikka teine asi kui üksi mängimine,” märkis Pärtel, kelle käe all õpib kandlemängu kokku üle kolmekümne saarlase Valjalas, Orissaares ja Tornimäel. Praegusel ajal on nende seas vaid üks meesterahvas.

“Mehed peavad seda ilmselt liiga vaikseks pilliks, tahavad rohkem lõõtsa mängida,” arvas Pärtel. Ta lisas, et traditsioon on vahepeal katkenud ja et umbes sada aastat tagasi mängisid kannelt enamasti ikka mehed.

Üles astusid Orissaares Lätte Veetallajad Harjumaalt, Kärla muusikakooli ansambel (õpetajad Ülle Vallaste ja Imbi Kolk), folkloorirühm Uijee Muhust (juhendaja Leena Peegel), Arno ja Jüri Sooäär Tallinnast, Saaremaa neiu Sigrid Vinn, kes õpib Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, ning Õie Pärtli juhendatavad kollektiivid Valjala NobeNäpud, Orissaare Kannelnaised ja Orissaare rahvamuusikaansambel.