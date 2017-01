“Savann” nõuab vaatajalt omajagu kaasamõtlemist

Linnateatri neli uut näitlejat koos oma kursusekaaslasega lavakunstikoolist toovad Kuressaare publiku ette psühholoogilise lavastuse “Savann”.

“Savanni” autor ja lavastaja on Karl Koppelmaa, kes lõpetas mullu EMTA lavakunstikooli dramaturgina. Lavastaja rollis on 24-aastane noormees varemgi olnud – 2016. aasta septembris tõi ta VAT Teatris lavale tüki “Revolver”. “Savann” on aga esimene algusest lõpuni tema enda kirjutatud täispikk näidend, mis vaatajateni jõuab.

Näidendit kirjutades pidas Koppelmaa silmas nelja Kuressaare Linnateatri näitlejat. Need on Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen Gansen ja Risto Vaidla, kellega teeb ta koostööd ka Tallinnas kultuuriklubis Kelm. “See, et just see kamp koos on, pole juhuslik. Meil on suurepärane sünergia,” kinnitas Koppelmaa. Ka “Savanni” kunstnik, tunnustatud skulptor Johannes Valdma kuulub noorte punti. Nimelt on ta Koppelmaa vana klassivend.

Autori sõnul on “Savanni” sisuline pool praeguseks valmis ja enne esietendust viimistletakse peaasjalikult detaile.

Loos on kaheksa tegelast – igal näitlejal seega kanda kaks rolli. Niisamuti jookseb tükis kaks narratiivi. “On aasta 1917 ja 2017,” ütles Koppelmaa, selgitades, et üks noormees hakkab kirjutama sarja, mille tegevus leiab aset sada aastat tagasi. “Ta kirjutab teiste tegelaste põhjal ja kõik need tegelased elavad siis mõlemas ajas,” avas Koppelmaa põgusalt lavastuse olemust.

“See on põhimõtteliselt psühholoogilist laadi teater,” tõi autor välja. Ta lisas, et koolis sai psühholoogiat õpitud palju, kuid sedalaadi tükkides mängida vähem. Lavastus nõuab Koppelmaa sõnul publikult omajagu kaasamõtlemist. “Eestlaste jaoks on teater nagu kirik. Võid seal lihtsalt pingi peal istuda ja kõrvust mööda lasta, mis kantslist räägitakse, aga mis mõtet sel on,” märkis ta. Samas kinnitas autor, et ega etenduse jälgimine seetõttu kuidagi vaevaline ole. “Iga suure mõtte kõrvale on ju ka naeru vaja.”

Veel märkis Koppelmaa, et kui ehk arvati, et noored tulevad ja hakkavad siin mingit laadi hullumeelsusega tegelema, siis nii see kindlasti pole. “Mingis mõttes on see üpris klassikaline sõnateater,” nentis ta. “Savanni” kandvate ideede mõtestamine sõltub Koppelmaa sõnul paljugi vaatajast endast. “Meie kohustus on panna lavale huvitavad tegelased ja mõtted ning tore lugu. Ülejäänu on vaataja kätes,” lisas autor. Tema hinnangul ei ole tegemist otseselt noortele suunatud tükiga, kuid ta loodab, et ka noored nad üles leiavad.

Näitleja Lauli Otsari sõnul on Koppelmaaga väga hea töötada. “Temaga on tore, ta laseb [näitlejatel] endil ideid välja pakkuda ja kui rappa läheb, siis peatab rongi ja näitab õige suuna kätte. Me oleme rahul,” kinnitas Otsar. Ta lisas, et neil kõigil on väga hea meel Kuressaare Linnateatris esimese oma tükiga välja tulla. “Privileeg on olla Kuressaare Linnateatri näitleja,” kinnitas Otsar. Ta tunneb oma sõnul, et noored näitlejad olid teatrisse väga oodatud. “Ja et need just meie oleme – milline vedamine”

“Savann” esietendub Kuressaare Linnateatris 25. jaanuaril. Mängukavas on see Kuressaares ka 16. veebruaril. Lisaks näeb lavastust neljal korral veebruaris Tallinnas teatris Kelm.