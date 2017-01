Vetteli juht soovitab tootjatel vaadata enam Jaapani poole

Viimase nädala üks suuremaid uudiseid sellest, kuidas E-piim sai esimese Eesti piimatootjana pikaajalise lepingu Jaapani koostööpartneriga, pani Saarte Hääle uurima, kuidas läheb teistel tootjatel, kes on juba varem Jaapanis jala ukse vahele saanud.

Üks, kes oma toodangut Jaapanisse ekspordib, on Vettel. Vettel OÜ emafirma PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela (pildil) tõdes, et nende põhiturg on praegu ikka Soome ja Eesti, kuid Jaapan on regulaarne turg olnud neile juba üle aasta.

Kasela kinnitusel on Jaapan hea ja stabiilne turg, kes on valmis oluliselt rohkem siinset kala ostma. „Selles mõttes on tegemist strateegilise turuga, sest esiteks söövad jaapanlased palju kala ja teiseks kvaliteetset kala, mis tähendab ka paremaid hindu meile,” kõneles Kasela.

Jaapanlased on ettevõtte juhi sõnul n-ö väga sisse võetud nii PRFoods’i kalamarjast kui lõkkelõhest – viimane on Kasela sõnul unikaalne Soome ja Eesti toode ning sellist asja polevat jaapanlased varem näinudki.

„Me loodame kindlasti oma eksporti suurendada, aga kas kordame eelmise aasta 200-protsendist kasvu, on täna veel vara öelda,” märkis Kasela. Nimelt kasvas PRFoodsi eksport 2016. aastal ligi 200 protsenti, kogusummas 3,5 miljonit eurot. Käive oli samal ajal mullu 47,4 miljonit eurot.

Indrek Kasela soovitab ka teistel Saaremaa tootjatel vaadata ekspordisuunana just Jaapani poole. „Eesti lennuühendus Jaapaniga läbi Helsingi on suurepärane ning mõlemad on ju siiski saared ja omamoodi eksootilised,” nentis ta.

Kasela kinnitusel tahavad jaapanlased saada väga head kvaliteeti. Samuti loodavad nad, et nende partnerid suhtuvad koostöösse sama tõsiselt kui nad ise. „Selles mõttes on Eesti ärimehed rohkem jutumehed kui tegijad võrreldes jaapanlastega,” naljatas Indrek Kasela.

Mullu suvel suunas oma pilgu Jaapani poole ka Läätsa kalatööstus, kes saatis oma Kaluri mereandide sarja toodete näidised Jaapanisse Tokyo toidumessile. Mingeid suuremaid arenguid sellele aga seni järgnenud ei ole. „Läätsa kalatööstus pole näidiste saatmisest seni kaugemale jõudnud,” tunnistas kalatööstuse juhatuse liige Toomas Aul.

Läätsa kalatööstuse peamised sihtturud on praegu Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Inglismaa, Iirimaa, Itaalia, Saksamaa, Ukraina, Moldova, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia ja Iisrael.