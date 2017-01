Ettevõtete säästmiseks saab kesklinnast ehitustanner sügisel (1)

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamine läheb lahti kõige varem tänavu septembris, et võimalikult vähe mõjutada südalinnas tegutsevate ettevõtete sissetulekuid.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker (pildil) ütles, et parasjagu tegeletakse nüüdisajastamisele mineva linnakeskuse põhiprojektiga, mille valmimise tähtaeg on 11. märts. Siis järgneb vajalike paranduste ja ekspertiiside tegemise aeg ning maikuus saab kõigi eelduste kohaselt hakata hanget ette valmistama.

Ehitustööde kõige varasem algusaeg on september. “See oli kohalike ettevõtjate soov,” kinnitas abilinnapea. Samuti tingib seda projekteerimine ja hanke läbiviimine, kuna hanke võitja ei selgu enne augusti lõppu-septembri algust. Kui hankesse puutuvalt peaks tekkima vaidlusi, siis nendest tulenevaid viivitusi ei oska kuidagi ette näha ega seega ka prognoosida, kuivõrd võib ehitustööde algusaeg nihkuda.

“Ehitustööde algusaja tingibki ühest küljest ettevalmistustööde käik, teisest küljest kohalike ettevõtjate soov,” nentis Mäeker. “Igal juhul katsutakse tööd läbi viia väljaspool turismi tipphooaega, et minimaalselt mõjutada ettevõtete sissetulekuid,” kinnitas abilinnapea.

Kindel on praeguseks see, et ehitusega alustatakse Lossi tänavalt. Edasised valikud tehakse Mart Mäekeri sõnutsi jooksvalt, sõltuvalt sellest, kui kiiresti suudetakse ehitada ja ajagraafikust kinni pidada. Koos kesklinna rekonstrueerimisega uuendatakse ka kogu vajalik infrastruktuur – vesi-kanalisatsioon, elekter, side, soojatorustik. “Täpselt samuti, nagu praegu toimuval Tallinna tänava ehitusel,” märkis Mäeker.

Plaanide kohaselt peaksid tööd Kuressaare kesklinnas olema täies ulatuses tehtud 2018. aasta lõpuks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Kuressaare kesklinna arendamist ja uuendamist 2,8 miljoni euroga. Sellele lisandub omaosalus summas 495 000 eurot.