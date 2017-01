JUHTKIRI: Vau, WOW! Keskus! (1)

Saaremaad peetakse paigaks, kus on hea suvel perega puhata, kaunist loodust ja vaatamisvääärsusi uudistada. Aga mida siin talvel ette võtta? Kes soovib, saab muidugi aega veeta spaades. Kui need (enam) ei paelu, kuhu siis minna? Just koos perega, sest ainult lastele või ainult täiskasvanutele mõeldud tegevust leiaks ehk veel.

Saaremaa puhul ongi aastaid kurdetud just selle üle, et talveperioodil siin kogu perele mõeldud ajaveetmisvõimalusi napib. Võtaks keegi ometi kätte ja ehitaks ühe sellise koha, kus tegevust leiavad kõik, põlvepikkustest põnnidest vanaemade-vanaisadeni.

Ettevõtja Tullio Liblik seda just kavatseb. Nimelt soovib ta Kuresaarde ehitada Balti- ja Põhjamaades unikaalset külastuselamust pakkuva Wow! Keskuse, mis uueneks igal aastal ja ahvatleks aastas kohale 70 000 külastajat.

Kui see grandioosne plaan teoks saab, on tõesti, mille üle rõõmustada.