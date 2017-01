Kohtutäitur pani Rannaaugu sadama hoonestusõiguse müüki (1)

Kohtus PRIA kasuks väljanõutud sadade tuhandete eurode hüvitamiseks õnnestus kohtutäituril müüki panna ainult 20 aasta pikkune sadama hoonestusõigus, mitte aga sadama kinnistut ennast.

Rannaaugu sadama kinnistu kuulub Mustjala vallale ja hoonestusõiguse lepingu alusel on see 20 aastaks antud MTÜ-le Vahuranna. Just Vahurannalt nõuab PRIA kohtutäituri abiga sisse enam kui veerand miljonit eurot.

Tegu on rahaga, mille PRIA eraldas MTÜ-le sadama väljaehitamiseks, kuid nõudis hiljem tagasi, kuna tuvastas osal sadamas tehtud töödel mahtude ja hindade erinevused. Sadamat alguses ehitanud Monoliit OÜ on selgitanud, et projekti muudatused jäeti PRIA-ga kooskõlastamata, kuid PRIA ei aktsepteeri töid, mis on tehtud nendega kooskõlastamata.

Kas MTÜ tegevuses sadama ehitusel oli valskust, peab selgitama politsei poolt juba kahe aasta eest algatatud kriminaalmenetlus.

Kahe tagasinõude otsuse peale kokku oli MTÜ Vahuranna võlg novembri lõpu seisuga 256 612,67 eurot. Sellest põhivõlg 185 523,57, viivis 59 738,61 ja intress

11 350,49 eurot.

Kohtutäituri teate järgi on 20-aastase tähtajaga ehk kuni 3.04.2032 kestva hoonestusõiguse alghind vaid 10 000 eurot. Hoonestusõigus hõlmab Rannaaugu väikesadama abihoonet ja väikesadama ehitisi.

Enampakkumine lõpeb 5. märtsil kell 9, tehtavaid pakkumisi saab tõsta vähemalt 1000 euro kaupa.

MTÜ Vahuranna majandusaasta aruandes öeldakse, et MTÜ materiaalse põhivara ehk sadama jääkmaksumus on 450 511 eurot.