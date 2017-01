KURESSAARE SÕNUMID: Kas huvihariduskonverents toimub ka tänavu?

Ka sel aastal korraldatakse Kuressaares üle-eestiline huvihariduskonverents, mis on järjekorras juba kolmas. Konverents alapealkirjaga “Tuulte lood” toimub Kuressaare Linnateatris 27.–28. veebruaril.

Sel aastal toome teieni erinevate inimeste lood ja küsime, millised on tänapäeva noored, missugused on noorsootöö ja huvihariduse tööriistad ning kuidas neid kasutada. Lisaks tuleb sel korral paneeldiskussioon, kus saavad küsimusi esitada kõik soovijad. Oleme kaasanud mitmeid põnevaid esinejaid – kindlasti tasub vaadata kava. Kogu info, sh kava on leitav https://haridus.kuressaare.ee/huvihariduskonverents/.

Marii Kõrgesaar, noorsootöö spetsialist, huvihariduskonverentsi projektijuht