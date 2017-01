Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus valis Kuressaare 2016. aasta parimaks doonorlust toetanud omavalitsuseks. Verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp sõnas, et Kuressaare on hea sihtkoht, kus on tavaliselt olnud arvukalt doonoreid. «Samuti oleme alati leidnud linnavalitsuselt mõistvat suhtumist ja tuge meie tegevusele,” lisas ta.

Linnavalitsust tunnustatakse Suure Doonorikruusiga, mis antakse üle Tallinna raekojas 26. veebruaril.