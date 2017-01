KURESSAARE SÕNUMID: Läänesaarte kammerorkester on avakontserdiks valmis

29. jaanuaril kell 15 astub Kuressaare kultuurikeskuses esmakordselt üles Läänesaarte kammerorkester, mis on loodud, pidades silmas just saarlastest muusikuid ja kohalikku publikut.

“See muusika on mõeldud meile endile, kes me siin elame,” ütles orkestri projektijuht ja tšellist Annikki Aruväli, kes töötab Kuressaare muusikakoolis tšelloõpetajana. “Samas on orkestri eesmärk esindada ja tutvustada Eestimaa saari ning kui minna esinema Eestist välja, siis ennekõike teistele saartele, et luua sõprussuhteid teiste riikide saartega,” lisas ta.

Koosluse püsituumikus on praegu 15 muusikut, mis teeb sellest Aruvälja sõnul pigem väikese orkestri ja sellest ka nimetus “kammerorkester”.

Orkestri asutaja, dirigent ja kunstiline juht on Aruvälja itaallasest abikaasa Edoardo Narbona (fotol), kes on pikka aega juhendanud kammer- ja sümfooniaorkestreid üle Euroopa. Koos on nad kolm aastat korraldanud Torinos Terre del Nord festivali, mis tutvustab itaallastele Põhjamaade kultuuri, ja sellest on välja kasvanud ka Läänesaarte kammerorkestri idee. “Torino festival lõpeb projekt-orkestriga, kuhu oleme reeglina kutsunud mängima ka eestlasi. Alati on orkestrisse sattunud ka saarlasi ja kui möödunud suvel siia elama tulime, oli väga loomulik needsamad saarlased meie siinsesse orkestrisse kaasata,” selgitas Aruväli.

Rääkides ootustest esimesele kontserdile, avaldas ta lootust, et Läänesaarte kammerorkestri nimi ja kõla jõuavad võimalikult paljude inimesteni, ka nendeni, kes pole siiani harjunud klassikalist muusikat kuulama. “Meie muusika on esitatud inimeste poolt, kelle süda on Saaremaal, ja neile inimestele, kes siin elavad.”

Kontserdi tutvustuses seisab, et kava on koostatud väga põnevast muusikast, mis on hüljanud tavapärase klassikalise kontserdi mõttelaadi, ja avakontserdil kõlab ka ühe teose esmaettekanne Eestis. Solist on Neeme Punder (flööt) ja kavas J. Berger, V. Kioulaphides, C. Stamitz. Piletid hinnaga 5 eurot on müügil Piletilevis ja Kuressaare kultuurikeskuses.

Uue orkestri hooaega korraldab Läänesaarte kammerorkester koostöös Kuressaare Kultuurivara ja Kuressaare linnavalitsusega.

Kristiina Maripuu