KURESSAARE SÕNUMID: Mis on LLR?

LLR ehk lemmikloomaregister on kohalike omavalitsuste register, mis on mõeldud registriga liitunud omavalitsustes lemmikloomade üle arvepidamiseks. Registri kaudu saab omanik kiibiga looma tasuta registrisse kanda, vaadata looma andmeid, uuendada kontakte, aga ka teavitada looma surmast. Teenus on leitav lingilt http://www.llr.ee/e-teenindus ja portaali saab siseneda ID-kaardiga.

Näiteks kui kiibiga loom satub varjupaika ja tema kiibinumber on kantud registrisse, leitakse kergesti ka looma omanik, aga registreerimata looma omaniku tuvastamine on väga keeruline.

Kuressaarest on lemmikloomade registrisse kantud 1295 looma: 704 kassi, 582 koera, 4 hobust, 4 tuhkrut ja 1 küülik.

Katrin Reinhold, heakorra ja haljastuse spetsialist