Rootsi suurettevõte taunib ärimeeste nalju

Rootsi suurettevõte SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), kes tegeleb tuumajäätmetega, taunib Saarte Hääles avaldatud ärimeeste valeütlusi, nagu rajataks koostöös nendega Kudjapele lämmastikkülmutus-laohoone.

“On kohatu, et keegi kasutab meie firma nime sel viisil, seda enam, et me tegeleme nii sotsiaalselt tundliku asjaga, nagu tuuma- ja radioaktiivsed jäätmed,” ütles Saarte Häälele SKB pressiesindaja Simon Hoff. “Loomulikult ei ole SKB-l mingeid taolisi plaane,” kinnitas ta.

SKB suurosanik on Rootsi riiklik energiatootja Vattenfall.