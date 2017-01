Sirje Medell: ühegi tehnikaga ei tohi kiirustada

Mitmes üleriigilises meediaväljaandes ja ka televisioonis on lõkkele puhutud skandaal, kus lauluõpetajat ja WAF-i laulukooli omanikku Maikenit süüdistatakse noorte lauljate hääle rikkumises. Näiteks Õhtuleht kirjutab, et on kaks leeri, kus teisel pool olevad hääleseadjad ja laulupedagoogid põrutavad, et Maikeni viis lauljaid koolitada rikub nende hääle.

Maiken õpetab nimelt complete vocal technique’i (CVT) põhimõtete järgi. Sama tehnikat nimetatakse ka Sadolini tehnikaks, kuna meetodi on välja töötanud taani laulja Cathrine Sadolin. Muusikapedagoogidel ei ole otseselt midagi Sadolini tehnika vastu, kuid nad rõhutavad, et see ei sobi kõigile. Õhtulehes on veel välja toodud, et Maiken õpetavat lauljatele tehnikat valesti.

Näiteks on Eesti teatri- ja muusikaakadeemia õppejõud Sirje Medell (pildil), kes on õpetanud ka Kuressaare muusikakoolis, Eesti Ekspressi veergudel öelnud, et võtab Maikeni ees mütsi maha oma koolkonna loomise eest. Maikeni õpetamise tehnikas tuleks aga tema hinnangul midagi muuta. “Oleme kolleegidega täheldanud teatud tagajärgi, millega teiste õpetajate juurde jõutakse,” viitas ta Ekspressis lauljatele, kellel on häälega suuri probleeme tekkinud.

Eilses Kadi raadio “Keskpäeva” saates Medell Maikenit ei kritiseerinud. Ta rõhutas, et muusikapedagoogidelt paluti arvamust ja nende soov polnud kedagi halvustada. Medell rõhutas siiski, et mõnele Sadolini tehnika sobib, teisele mitte.

“Ühegi tehnikaga ei tohi kiirustada,” märkis ta ja tõi võrdluseks, et kui inimene pole kunagi spagaati visanud ja siis ühtäkki üritab seda teha, võib see kehvasti lõppeda. Samamoodi pidi olema ka häälega, et treenida ei tohi liiga kiiresti ja jõuliselt.

Kogu loost võiks Medelli hinnangul õppida seda, et hääle­aparaat on äärmiselt õrn. Kui õpilastel on ette tulnud traumasid, peaksid õpetajad vastutuse võtma. “Ka mina olen süte peal, et kas teen õigesti,” selgitas Medell, lisades, et pöördub kahtluste tekkides kolleegide poole nõu saamiseks. “Peab olema tähelepanelikum,” kinnitas ta.