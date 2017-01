Sõnajalad hakkasid tuulikuosi tootma Ida-Virumaal (1)

Tuuletehnoloogia ettevõte Eleon sõlmis lepingu Ida-Virumaal asuva metallitööstusettevõttega Remeksi Keskus, et alustada Ida-Virumaal tuulikuosade tootmist.

Eleoni juhatuse esimehe Oleg Sõnajala sõnul on nende suur eesmärk Eestis uue tööstusharu loomine. “Suurte elektrituulikute tootmisega kaasneb Eestis 1500 uut töökohta, positiivne mõju majandusele on 1,5% SKT-st,” märkis Sõnajalg. Ida-Virumaal sobiva koostööpartneri leidmine oli tema sõnul loomulik järgmine samm selle eesmärgi poole liikumisel.

Remeks on Oleg Sõnajala hinnangul Eesti tuulikutööstusele sobivaim partner, sest nad täidavad neile olulised kolm kriteeriumi. “Esiteks on oluline, et ka mahtude kasvades oleks piirkonnas piisavalt sobiva kvalifikatsiooniga tööjõudu,” selgitas Eleoni omanik.

Teiseks on tähtis, et Eleoni partneril oleks juba olemas vajalik kompetentsus ja seadmete park. Kolmandaks mängis rolli hea logistiline asukoht. “Ida-Virus on meil käimas referentspargi ehitus ning tulevikku silmas pidades on tuulikute ekspordiväravaks Sillamäe sadam,” selgitas Sõnajalg.

Tootmine Aidu referentspargi tarvis tegelikult juba käib, kinnitas tuuleenergia ettevõtja. Edasiste arengute osas on Sõnajala hinnangul määrav valitsuse poliitika. “Tööstuse arengule mõjuks paralüseerivalt kodumaise taastuvenergeetika turu mängimine Eesti Energia kätte,” tõdes ta. Sisuliselt on tema hinnangul valitsuse käes võim anda või võtta elu kodumaiselt tuulikutööstuselt. “Loodan väga, et lõpuks otsustatakse ettevõtluse, töökohtade ja majanduskasvu kasuks, aga need otsused on veel ees.”

Eleoni tuulikute pikaaegne äriplaan rajaneb ekspordil. “Hilisemas faasis tähendab see tervete tuuleparkide müümist koos hooldusteenusega, ent näiteks järgmises etapis alustame uudse tuuliku torni detailide tootmist tuulikutootjatele väljaspool Eestit,” märkis Oleg Sõnajalg.

Ajaleht Põhjarannik kirjutas eelmisel nädalal, et Kohtla-Järvel asuvas metalliettevõttes hakatakse tulevikus tootma tuulikuosi nii Eleoni pargile kui ka ekspordiks Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis arendab multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleoni tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püstitati 2013. aastal Saaremaal.