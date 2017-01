Tullio Liblik rajab linna äärde WOW! Keskuse (1)

Ettevõtja Tullio Libliku kindel plaan on niipea kui võimalik Merikotka elamurajoonis aastaringse pereatraktsioonikeskuse ehitamisega pihta hakata, et see hiljemalt 2019. aastal avada.

Tullio Liblik on veendunud, et Saaremaale on vaja atraktiivset pereturismikeskust, mis oleks avatud aastaringselt ja eelnevate broneeringuteta. Ta märkis, et valides endale puhkuse veetmise paika kas siis lühemaks või pikemaks ajaks, lähtuvad lastega pered eelkõige just pereturismiatraktsioonide olemasolust.

Merikotka 1 kinnistule ehk praegusele tühjale muruplatsile Tuulte Roosi bussipeatuse taha rajatava WOW! Keskuse kontseptsiooni kohaselt on see lõbus ajaveetmisekoht nii lastele kui ka täiskasvanutele, sealhulgas ka päris eakatele inimestele.

Mis puudutab keskuse pereatraktsiooni poolt, siis Tullio Libliku sõnul tutvustatakse seal Saaremaad, siinset toidukultuuri, on kohvik ning avastamisrõõmu peaks pakkuma planetaarium. “Saab ka ronida, käsikivi ringi ajada, paadiga sõuda, keskusesse tuleb ka Skandinaavia ja Baltikumi esimene selfidroom ja laste sünnipäevade tuba – ühesõnaga on see päris kirju pilt, mis sinna tuleb ja kõik on hästi läbi mõeldud,” kinnitas ettevõtja. “Tiim, kes on idee kokku pannud, on teinud seda professionaalselt.” Keskuse kontseptsiooni koostamise taga on KAOS Arhitektid.

Kirjeldatud pereturismiatraktsioon võtabki enda alla poole keskusest. Ülejäänud hoonesse peaks Libliku andmeil tulema ka töötukassa Saaremaa osakonna uued ruumid. “Ses osas on läbirääkimised käimas, aga neile vajaliku suurusega pinna oleme keskusesse juba joonistanud,” kinnitas Liblik.

Keskusesse tuleb ka toidu- ja esmatarbekaupade kauplus. Tegu on ühega suurtest üle-eestilistest kauplusekettidest. Millisega täpsemalt, ettevõtja veel välja ei öelnud, sest läbirääkimised on parasjagu käimas nelja keti esindajatega. “Huvi on olemas ja selle taha asi pidama ei jää,” kinnitas ta.

Samas on käed juba löödud keskuse teisele korrusele tuleva suure spordisaali sisseseadjaga. Ka seejuures on tegemist mujal Eestis juba tegutseva jõusaaliketiga. Millisega, jättis Liblik samuti seni veel enda teada.

WOW! Keskus tuleb Tullio Libliku sõnul suuresti nn nullenergiamaja, mis tähendab, et kogu vajaminev energia toodetakse majas kohapeal. “Selline energiatõhus ja kaasaegne, kõrgete lagedega, valgusküllane ja modernne maja,” kirjeldas Liblik.

Ehkki keskuse rajamise plaan tundub ääretult grandioosne, on ettevõtja kinnitusel asi kindel ja vajalikud sammud selle teostamiseks astutud. “Linnaga on hoonestusõiguse leping sõlmitud, praegu on käsil projekteerimine ja eskiisini oleme juba jõudnud,” kinnitas Liblik.

Ehituseks läheb kohe, kui läbirääkimised rentnikega “lukus”. Plaani kohaselt peaks keskus avatama 2019. aastal, kuid ettevõtja loodab oma sõnul, et ehk on see valmis juba järgmisel, 2018. aastal. Keskuse rajab ettevõtja oma rahaga.