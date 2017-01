Aurigasse tuleb Apollo kino ja rõivapood H&M

Uute üürnikena lisanduvad Auriga kaubanduskeskusse rõivakauplus H&M ja kahe saaliga Apollo kino.

Auriga kaubanduskeskuse esindaja Kristjan Maaroosi sõnul on nad mõnda aega töötanud selle nimel, et kaubandusketid laieneksid mere taha. “Täna on meil hea meel teatada üürilepingute sõlmimisest H&M-i ja Apollo kinoga,” avaldas Maaroos eile Saarte Häälele. “Need on saarlastele kindlasti head uudised, kuna enam ei pea sõitma rõivaostude tegemiseks ja kinoelamuse saamiseks Pärnusse või Tallinna – kõik on kohapeal olemas.”

Täielik tippkvaliteet

Nüüdisaegse kino avamine Saaremaal on keskuse esindaja sõnul suur samm tulevikku ja tõenäoliselt rõõmustab see eriti lastega peresid ja nooremaid keskuse külastajaid.

Apollo kino tegevjuhi Ivar Vendelini sõnul on nende üks moto “Lähim kino on parim kino” ja seda nad nüüd saarlastele pakuvadki.

“Järgides Apollo kinode standardit, toome tippkvaliteediga kino otse Saaremaa südamesse,” ütles Vendelin, kinnitades, et kino kahes saalis on nii heli kui ka pildi osas tipptehnika. “Saarlastel soovitame aegsasti Apollo klubiga liituda, et juba sügisel nautida klubiliikme privileege,” vihjas Vendelin.

Seoses tehtavate muudatustega peaks Auriga Kristjan Maaroosi hinnangul tulevikus kandma kaubandus- ja meelelahutuskeskuse nimetust, kuna lisaks kaubandusele pakutakse ju võimalust ka vaba aja veetmiseks. Auriga soov ongi keskuse esindaja kinnitusel pakkuda parimat teenust nii igapäevasele kiirele ostlejale kui ka sellisele kliendile, kes tahab keskuses koos pere või sõpradega pikemalt aega veeta.

“Auriga ümberehitusprojekti eesmärk on muuta keskus saarlastele ja turistidele senisest mitmekülgsemaks ja atraktiivsemaks,” sõnas Maaroos. Keskuses laieneb märkimisväärselt ka moekaupade valik, seda kasvõi ainuüksi seeläbi, et oma kaupluse on siin otsustanud avada tuntud moekaubamärk H&M.

Teine oluline täiendus keskuses ongi Apollo kino, mis on Saaremaal esimene tänapäevane kino. Üheaegselt Auriga uuendustega viib sealne toidukaupade pood, ankurüürnik Rimi läbi oma kaupluse uuenduskuuri, mille käigus nüüdisajastatakse poe sisseseadet ja sisekujundust. Samuti vahetab Rimi kogu oma tehnikapoole välja keskkonnasõbralikuma vastu.

Tuleb teisigi poode

Pärast n-ö uuel kujul avamist on toidupoe valik ka mõnevõrra laiem – muu hulgas täieneb oluliselt näiteks värske lihakraami sortiment. Kui need on suuremad muudatused, mis keskuses lähiajal ilmet võtmas, siis lisaks avatakse seal peagi mitu uut väiksemat kauplust.

Auriga ümberehitustööde lõpp on planeeritud augustisse, kuid ka sinnamaani on keskus külastajatele avatud. Ehitustööd teeb keskuses Saaremaa kohalik ettevõte Korberi OÜ ja keskuse kaubanduslik konsultant on Dream Centers OÜ.

Auriga uus omanik on 2015. aasta suvest investeerimisfirma Voluntas Invest OÜ.