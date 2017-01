JUHTKIRI: Kino tuleb? Kino tuleb!

Korralikust tänapäevasest kinost on Kuressaare publik puudust tundnud aastaid. Jah, filmikunsti teoseid on meie linnas saanud ju ka seni näha, näiteks teatrimajas, ent seda “päris” kino pole meil olnud enam tükk aega. Mis sest, et lootust on antud enam kui kord.

Mäletate mõne aasta tagust plaani ehitada kino Kuressaare kesklinna Komandandi tänavale spaa naabrusse? Paraku see plaan plaaniks jäigi.

Nüüd, mil linna väravate juures asuvas Auriga kaubanduskeskuses käivad ümber­ehitustööd ja üürileping Apollo kinoga on sõlmitud, võivad filmisõbrad kindlad olla, et kino tõepoolest tuleb. Kahe saaliga. Ja tippkvaliteediga – on ju selline veksel välja käidud.