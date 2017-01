Kelmid petavad raha välja

Politsei poole on sel aastal pöördunud juba kuus inimest, kes on langenud suuri tagatiseta laene pakkuvate kelmide ohvriks.

Lääne-Aafrikas Beninis tegutsevad petturid pakuvad sotsiaalmeedia ja e-posti vahendusel inimestele võimalust võtta suures summas tagatiseta laenu. Kuigi politsei kinnitusel on esimene ohumärk juba see, et laenupakkujad lubavad klientidele mitmesaja tuhande euro suuruseid laene ilma tagatiseta, pole osa inimesi sellele tähelepanu pööranud.

“Petised on hästi ette valmistanud ja saadavad nendega ühendust võtnud inimestele usalduse võitmiseks koopiaid allkirjastatud lepingutest ja teistest dokumentidest, jättes nõnda endast mulje kui päriselt laenuteenust pakkuvast ettevõttest,” rääkis Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude teenistuse vanem Hannes Kelt.