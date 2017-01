Oponendid marssisid volikogu istungilt protestimärgiks minema (2)

Opositsioon astus üleeile pretsedenditu sammu, kui lahkus Lääne-Saare vallavolikogu istungilt, kuna koalitsioon ei nõustunud päevakorda muutma.

Istungilt lahkumine, juhul kui päevakorda ei muudeta, oli fraktsioonis eelnevalt kokkulepitud samm. Opositsioonilise fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik esimehe Mart Maastiku sõnul oli see demonstratiivne lahkumine, mis pidi eelkõige mõjutama neid volinikke, kes kaasa ei mõtle. “Iga volinik peaks ju olema huvitatud, kuhu valla eelarve raha täpsemalt kulub? Ehk järgmine kord kuulavad tähelepanelikumalt,” ütles ta Saarte Häälele.

Samuti opositsioonis olev volikogu liige Maidu Varik ütles, et istungilt lahkumine oli äärmuslik samm, mille eesmärk oli suunata tähelepanu asjaolule, et sisulist arutelu Lääne-Saare volikogus tihtipeale ei toimu.

Istung kaotas mõtte

Lääne-Saare vallavolikogu üleeilsel istungil pani Maastik ette tuua päevakorras esimeseks vastamine nende arupärimisele. See puudutas valla kahe sihtasutuse Lääne-Saare Kultuur ja Lääne-Saare Hoolekanne eelarve sisu. Opositsioon leidis, et enne, kui minnakse 2017. aasta eelarve vastuvõtmise juurde, tuleks peatuda samuti valla eelarvet puudutaval punktil.

Opositsiooni ettepaneku poolt oli 8 ja vastu 11 volinikku ehk päevakord jäi muutmata. Seepeale leidis Maastik, et nii kaotab istung mõtte ja seitsmeliikmeline fraktsioon lahkus. Opositsiooni kuuluvad Urmas Kiier, Mart Maastik, Meelis Sepp, Maidu Varik, Neeme Virveste, Lembit Õunaid ja Boris Lehtjärv.

Vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu viitas, et üldiselt vastatakse arupärimistele päevakorra lõpus. Samuti märkis ta, et vastused arupärimisele saadeti kõikidele volikogu liikmetele kirjalikult. Saarte Häälele ütles Lehtsalu, et oleks olnud aja raiskamine arupärimise vastused uuesti ette lugeda. “See poleks eelarvet muutnud,” lisas ta.

Ümmargused vastused

Mart Maastik selgitas Saarte Häälele, et mis mõtet on eelarve enne vastu võtta ja alles seejärel saada vastused eelarvet puudutavatele küsimustele. Eelnevalt saadud kirjalikud vastused olid tema hinnangul ümmargused ja väheütlevad. “See on koalitsiooni jõuline juhtimisstiil, kus absoluutselt ei kuulata ära,” nentis ta ja lisas, et järelikult oleks justkui midagi varjata, kui eelarved selgelt lahtikirjutatud ei ole.

Maastiku hinnangul on absurdne seegi, et kui ta küsis detsembris vallalt sihtasutuste eelarvete kohta, suunati ta sihtasutuste nõukogude poole. “Miks ma peaksin sihtasutuse poole pöörduma? Minu asi on küsida vallavalitsuselt, kes esitab eelarve,” märkis ta.

6. jaanuariks Maastik oma sõnul sihtasutuste eelarved lõpuks siiski sai, kuid 2017. aasta eelarvesse sai ettepanekuid esitada 3. jaanuarini. “Kuidas ma saan teha ettepanekuid, kui ma sisu ei tea,” märkis ta. Maastik toonitas, et keegi nende fraktsioonist ei eelda, et midagi on halvasti, kuid eelarve peab sellegipoolest olema läbipaistev, sealhulgas ka sihtasutuste eelarved.

Koalitsiooni kuuluv volikogu liige ja SA Lääne-Saare Kultuur tegevjuht Pille Mägi ütles, et sihtasutuse eelarve võib alati lahtikirjutatult valla eelarve juurde panna, kuid seda kohustust ei ole. See ei tähenda aga, et sihtasutuse eelarves midagi varjata oleks, kinnitas ta. “Meid auditeeritakse iga aasta ja kui on kahtlusi, saab alati küsida,” lausus Mägi.

Sihtasutuse juht lisas, et Maastiku vallavalitsusele saadetud küsimused ei ole halvad, kuid mõneti sarkastilised. “See on tema retoorika,” nentis Mägi. Tema nägemuse järgi võiksid arutelud toimuda pigem laua taga istudes, mitte ei peaks nii palju e-kirju saatma. Paraku on see loodud negatiivse fooni tõttu keerulisem, leidis ta.

Päevakorra muutmisega Mägi nõus ei olnud, kuna ei näinud sel mõtet. “Eile oli see koht, et kas oled poolt või vastu,” sõnas Mägi, viidates, et polnud vahet, kas kõnealustele küsimustele vastatakse enne või pärast eelarve vastuvõtmist.

Lääne-Saare 2017. aasta eelarve võeti vastu 12 poolthäälega.