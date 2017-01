Roomassaare kohvik otsib juba suvetöötajaid (1)

Roomassaare suvekohvik asub tasapisi, kuid järjekindlalt valmistuma uueks hooajaks. Selleks otsitakse oma meeskonda uusi liikmeid, kes oleksid valmis klientidele lisaks toidule sõbralikku õhkkonda ja kodutunnet serveerima.

Kohviku peakokk Heli Paenurk ütles, et teenindajaks ooda­takse inimest, kes on rõõmsameelne, abivalmis ja positiivse ellusuhtumisega. “Teenindaja puhul on oluline ka pingetaluvus, täpsus ja oskus iseseisvalt mõelda,” märkis ta. “Mõned sellised omadused kujunevad kogemusega, seega on varasem teeninduskogemus kindlasti suur pluss.”

Teenindaja on inimene, kellega klient kohvikus kõige rohkem kokku puutub, seega ei saa selles ametis üle ega ümber suhtlemisoskusest ja -julgusest. Teenindaja töö ei pruugi alati olla kergemate killast, sest suhtumine peab olema avatud ja positiivne. Oluline on ka inimeste tundmise oskus, sest pingelises olukorras tuleb säilitada külm närv ja osata jooksvalt mõelda lahendustele.

Tasemel teenindus

Kuna klientide seas on sageli erinevatest rahvustest inimesi, tuleb loomulikult kasuks suurem keeltepagas. Et kohvik asub kesklinnast mitme kilomeetri kaugusel, peab teenindus olema tasemel, et inimene vaevuks ka edaspidi selle väikese sõidu või jalutuskäigu ette võtma.

Teenindajate töö käib graafiku alusel, mis sätitakse paika paindlikult ja kindlasti võetakse arvesse ka töötajate soove.

Peakokk Heli nentis, et mereäärne asukoht dikteerib oma tingimused – ilma kalata ei saa kuidagi läbi. Päevakala käib läbi suitsuahjust või pannilt ning seda leiab nii suppidest kui ka pearoogadest.

“Meie köögiviljad ja roheline salatikraam tuleb Muhust, metsamarjad Karujärve metsadest, kala aga põhimõtteliselt meie oma akna tagant,” rääkis Heli Paenurk.

Ta lisas, et kohalikku toorainet saadakse ka Abrukalt, Saaremaa metsadest ja talunike põldudelt, nurmenukud nopitakse puhtast teeservast.

Roomassaare sadama kohvik on perefirma, mis tegutseb Roomassaares juba viiendat suve. Peakoka ametit peab Heli Paenurk ja kohviku tegevjuht on tema minia Marta Paenurk. Kohvikupidamisel löövad kaasa ka lapselapsed, kes on jõudumööda suviti Roomassaares abiks.

Mereromantika paelub

“Oleme kõik Tartust ning seda enam väärtustame kohviku ümber olevat mereromantikat suvisel Saaremaal,” kinnitas Heli Paenurk. “Läbi sügistalve saadab meid ikka igatsus selle koha järele ning ootame alati, et saaks siia tagasi tegutsema. Pereettevõttena on meil raske mingeid ametinimesid määrata, sest tegelikult aitavad kõik kõigega,” lisas ta.

Heli sõnul tahavad nad, et kliendid tunneksid end neid külastades nagu kodus. “Kohvik, sadam, purjetajad ongi juba üks sõbralik pere,” märkis ta. Kohviku missiooniks ongi kujunenud lisaks toidule ka kodutunde serveerimine.