Saare ettevõtjad firma autode maksustamisest

Rahandusministeerium plaanib tulevast aastast muuta firma autode maksustamissüsteemi. Selle järgi hakkab erisoodustuse maksustamine sõltuma auto väärtusest, sõidupäevikud kaovad osaliselt ning üksnes ettevõtluses kasutatavad autod peavad kasutama teist värvi numbrimärke. Mida ettevõtjad ise muudatustest arvavad?

Robert Pajussaar, Kalla Mööbel OÜ juht:

Need muudatusplaanid on ikka lauslollus, täielik idiootsus! Ma ei mõista, kuidas inimesed saavad üldse sellise tobeduse peale tulla – selle absurdsuse peale olid mul lausa kulmud laes. Ma ei saa üldse aru, mis praegu toimub – ettevõtjad on pihtide vahele võetud, nagu oleksime me milleski süüdi. Milles ometi?

Miks peaks minu kui ettevõtja auto ostmine minema kallimaks või olema üldse erinevat kohtlemist väärt, võrreldes sellega, kui ostaksin auto eraisikuna? Tegelikult ma ei saa ülepea sellest automaksust aru, miks ma peaksin seda maksma.

Miks pean maksma, kui autoga koju sõidan? Äkki peaksin ma hoopis riigilt lisaraha saama selle eest, kui ma öösiti kodus tööd teen. Kes selle mulle korvab?

Kõigile peaks olema lihtne ja arusaadav, miks sellist vahet tehakse. Kas ainult sellepärast, et keegi tahab lihtsalt rohkem raha saada ja siis mõeldakse välja mingeid haigeid nippe? Igal juhul olen püha viha täis.

Toomas Leis, majutusettevõtja:

Valitsuse plaanidega seoses on mul kaks mõtet veel: Ettevõtjad peaksid kõik kandma vasakul varrukal oranži kuusnurka, et nad oleks paremini eristatavad, ja käsivarrele tätoveeritud ettevõtte registrinumbrit. Võiks olla nii, et riik trahvib igaühte aasta alguses juba ette ära, näiteks 1000 euroga aastas. Ja siis, kui sa ei riku liiklust, saad järgmise aasta aprillis näiteks poole makstud trahvist tagasi. Poole aga jätab riik ikka endale – nende rikkumiste katteks, mida politsei või kaamera pole tuvastanud.

Peeter Sääsk, Saare Yachts OÜ juhatuse liige:

Ma ei mõista, miks seda maksusüsteemi muuta tahetakse ja kelle huvides see on. Kelle elu sellega ilusaks ja paremaks läheb? Erisoodustusmaksu koha pealt nii palju, et kasutan oma sõitudeks isiklikku autot ja saan selle kasutamise eest kompensatsiooni nii, nagu seadus ette näeb. Numbrimärkide eristamist ma vajalikuks ei pea. Ettevõtjad on ju samasugused inimesed nagu teisedki, miks peab neid numbri järgi eristama? Küllap see on maksude kogumise teema, miks seda muudatust teha tahetakse. On ammu teada-tuntud tõde, et ettevõtjat kiputakse käsitama kui potentsiaalset pätti, varast või kaabakat.

Mul tekkis küsimus: huvitav, kas siis riigiametnike käsutuses olevatele autodele tulevad ka erivärvilised numbrid?

Margus Puust, OÜ Saaremaa DeliFood juhatuse liige:

Eeldada, et kõik ettevõtjad midagi rikuvad, ei ole riigi poolt kindlasti korrektne. Maksustamissüsteemi väga keeruliseks ajada ei ole samuti õige. Maksustamine auto võimsuse järgi, mis uute autode puhul üldiselt ka tihtipeale nende hinna paika paneb – seal võib olla tõde sees. Loomulikult saan aru – eks neid autosid vaadatakse ikka selle pilguga, et kas ametiülesandeid peab ikka nii kalli autoga täitma.

Kõik tööautod ei pea kindlasti olema väga võimsa mootoriga. Ametiauto mõte peab aga olema ikka see, et sellega saaks täita neid ülesandeid, milleks seda autot vaja on. Metsamehe auto võib olla ka võimsam ja kastiga masin või maastur. Müügimehe auto peaks olema kaubik või mõistlikus hinnaklassis ja mõistliku võimsusega sõiduauto, millega saab edukalt ühest poest teise sõita.

Nende autode jaoks, mis on ikka selgelt ametisõitude jaoks mõeldud, ettevõtja kindlasti liigset bürokraatiat ei taha. Kui ametiauto kasutamise kohapealt juuksekarva pooleks ajada: kas töölt koju minnes peab siis kasutama teist autot kui poodi minnes, ja kas ametiautot kodus hoida ei tohi?

Eelistada vanemaid autosid ja vanematele autodele väiksem maks kehtestada – seda ma kindlasti õigeks ei pea. Uuemad autod on loodussõbralikumad ja tegelikult ka väiksemate kilovattidega.

Erivärvilised numbrimärgid – see plaan tekitab küsimuse, kellele see erivärviline number panna ja kellele mitte? Seda ma kindlasti ei poolda.