Saaremaa eakad õppisid pikaealisuse saladusi

Hiina meditsiini arst ja õpetaja Rene Bürkland (fotol) jagas eile Saaremaa väärikate ülikooli eakatele õppuritele pikaealisuse ja tervise hoidmise saladusi.

Saaremaa ühisgümnaasiumis loengut kuulanud Taimi Kask leidis, et mingi iva peab Hiina meditsiinis olema, sest ega hiinlased ilmaasjata nii pika elueaga pole. “Kokkuvõttes tahaks ju ka elada vähemalt sama kaua või kauemgi veel kui hiinlased,” sõnas ta.

Bürklandi raamatut käes keerutades rääkis Kask, et tema tütar on samuti Hiina meditsiinist huvitatud. “Ta on ligemale kolm aastat Rene Bürklandi käe all õppinud. Olen neid tarkusi ka enda peal kasutanud ja täiesti efektiivselt viirused endast eemal hoidnud.” Nii mõnigi inimene nentis, et on Bürklandi õpetustest abi saanud ning vältinud edukalt viirusi ja saanud jagu tervisehädadest.

Loengut pidanud Rene Bürklandi raamatud on krooninud raamatupoodide müügiedetabelite tippu. Ka eile võis saalis näha hoolikalt raamatuid uurivaid inimesi, kes olid need oma raamaturiiulilt kaasa haaranud eelkõige selleks, et autorilt autogrammi küsida.

“Materjal on ikka äärmiselt mahukas ja pooleteise tunni sisse on seda muidugi raske mahutada. Kindlasti tuleb juttu neerudest, millega on seotud paljud haigused ja probleemid, ning sellest, kuidas neid [hädasid] ära tunda ja leevendada,” ütles Rene Bürkland eile enne loengut Saarte Häälele. Ta lisas, et läbi võetakse ka mõned harjutused, mida ta ise igal hommikul teeb, et tervise juures püsida.

Õppurid kinnitasid, et terviseteema on alati aktuaalne ja teretulnud. Elma Trei ütles, et on Hiina meditsiini arsti nime korduvalt kuulnud ja tema õpetuste vastu huvi tundnud. “Mul on kodus tema raamat olemas, mille ma tahtsin täna kaasa võtta, et autogrammi sisse küsida, aga läks nii kiireks, et ei jõudnud seda välja otsida.”

Helju Noogen ütles aga avameelselt, et tema eelistab käia Eesti arstide juures ja läheneda asjale traditsioonilisemal viisil. “Pean tunnistama, et ei ole autori õpetustega tutvunud. Käin oma Eesti arstide juures ja usaldan neid,” sõnas ta, samas lisades, et tervise hoidmisele on tõesti vaja palju tähelepanu pöörata.