Saaremaa muuseum rajab välikohviku

Muuseumil on kavas ehitada klassiruum ja kohvik endisesse kantseleimajja, mis algselt oli kindluse peavahihoone ja kus seni hoiti museaale.

“Kuna kohvik asub praegu kõrgel tornis, oleme varemgi tellinud projekteerijate käest võimaliku välikohviku eskiisprojekte,» märkis Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa ja lisas, et kõik on ette näinud, et kohvik peaks asuma peavärava käigu ääres.

Muudatused on võimalikud seetõttu, et muuseum sai endale endise maa-arhiivi hoone ja seega paranesid märgatavalt muuseumikogude hoiutingimused.

Praeguseks on maa-arhiivi majja kolitud museaalid, mis olid seni hoiul 1794. aastal ehitatud peavahihoones.

Tühjaks jäänud majja plaanitakse ehitada välikohviku köök ja õppeklass ning muuseumipedagoogi kabinet. Vähemalt esialgu jääb suvehooaegadel avatuks ka tornikohvik.

Ümberehitusi projekteerib arhitekt Mihkel Koppel.

Püüa sõnul peaks projekt lähiajal valmima ja märtsis plaanitakse välja kuulutada ehituskonkurss. Kohviku siseruumidesse peaks mahtuma 15 külalist ja välisterrassile suure bussitäie jagu rahvast ehk umbes 40 inimest. Nimeks on muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti välja pakkunud Peavaht, kuid selle üle arutelu veel käib.

Kavandatavas klassiruumis hakkab õpilasi harima Tallinna ülikoolis andragoogikat õppiv Jürje Koert, kes töötab sellest aastast muuseumipedagoogina. Varem oli Koert muuseumi arvutispetsialist. Püüa sõnul hakkab ta ka uusi haridusprogramme välja mõtlema.

Ideaalis loodetakse ehitustööd lõpetada uue õppeaasta alguseks. Konks on aga ehituse rahastamises. “Ministeeriumilt ei saa küsida, kuna oleme akende väljavahetamisega miinustes,” tõdes Püüa. Võimatuks ta plaanide teostumist siiski ei pea.

“Peame katsuma oma säästudega remondi ära teha,” lausus ta. Püüa hinnangul võiksid ümberehitustööd maksma minna vähem kui Aavikute majamuuseumi tööd, kus kogu projekti maksumuseks kujunes 112 000 eurot.