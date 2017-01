Parvlaev Tõll ristiti Kuivastus

Täna hommikul ristis Lelet Aavik Kuivastu sadamas uue parvlaeva sümboolselt Tõlluks.

Parvlaeva ristimisele oli hinnaguliselt kohale tulnud üle paarisaja inimese.

Ristimistseremoonial võttis sõna Tallinna Sadama juht Valdo Kalm, kes ütles, et täna on suur päev ja suur päev ka Tallinna Sadamale. Kalm nentis, et on olnud raske algus, aga täna võib rahulimalt hingata, kuna pool laevastikust on kohal ning lisas, et “julgemalt võib saarlastele ja muhulastele silma vaadata.”

Majandus-ja taristuminister Kadri Simson ütles, et iga laeva ristimine on oodatud, eriti laeva, mida nii kaua oodati ning loodab, et Tõllu ja Leigri kaasad Piret ja Tiiu saabuvad ka varsti. Juhuslikult hakkab Tõll sõitma Kuivastu-Virtsu liinil homme, kui on ka minster Simsoni sünnipäev.

Piduliku tseremoonia juures olid kaptenid Hanno Naaber ja Peeter Sepp, kui parvlaeva ristiema Lelet Aavik lõi pudeli vastu praami katki.

Pärast pidulikku tseremooniat avanes kõigil kohaletulnutel võimalus minna parvlaeva ka oma silmaga lähemalt uurima. Tõllul esines Ivo Linna ning jagati kiluvõileibu. Uudistajaid oli tõesti palju, Tõll oli rahvast pungil.

Veeteede ameti juht Rene Arikas ütles, et on olnud paljude laevade ristimistseremooniatel, kuid nii palju inimesi pole enne ühelgi ristimisel näinud, mis näitab selle laeva tähtsust ja olulisust.