Aasta tegu on Loomesuvila ja aasta tegija Aivar Sõrm (1)

Kuressaare linna eilsel tunnustusüritusel kuulutati möödunud aasta teoks Loomesuvila projekt, mis tegi ühe suvega rikkamaks ja huvitavamaks nii tegijate endi kui ka suvila külastajate elu.

Loomesuvilast, mille tegemiste taga olid Liise Kallas, Eva Kumpas, Kristi Kiil, Maris Rebel ja Mele Pesti, kujunes eelmisel suvel alternatiivne vabaaja veetmise koht. Ühe suve ettevõtmisest on aga kasvamas juba suurem asi, loomemaja.

Liise Kallas ütles auhinna vastuvõtmisel, et auhinna pärast nad seda ei teinud, vaid sellepärast, et kõike on ja kõike saab ja elu on looming. Ning üleüldse lootis seltskond auhinda kategoorias “Aasta kõige hullem ja imelikum tegu”.

Kokku toimus Loomesuvilas 223 üritust põhimõttega “kõigile midagi!”. Suvilasse võis ka niisama suvalisel ajal sisse astuda, et raamatut lugeda, pilli mängida, kohvi juua või mõne meistri tööd uudistada. Ülakorrusel olid end sisse seadnud käsitöömeistrid, kelle tööd oli võimalik kohapeal suisa käega katsuda.

Aasta tegija tiitli pälvis Kuressaare Veevärgi juhataja Aivar Sõrm, tänu kellele sai teoks linna jaoks väga oluline lossi vallikraavide puhastamine. Tuginedes nii oma kogemustele kui ka valdkonna spetsiifika tundmisele, suutis ta algusest peale kõige täpsemalt ette näha üleskerkivaid probleeme ja ka võimalikke lahendusi.

“Ma võtsin selle autasu vastu selgete emotsioonide ja tajuga, et see ei ole auhind mitte ainult ühele inimesele, vaid tervele Kuressaare kogukonnale,” ütles Sõrm tunnustusüritusel.

Ta kinnitas, et ei ole varem kohanud sellist üksmeelt ja eesmärgikindlust nagu selle projekti puhul, kus lõi kaasa nii riik oma ametitega kui ka kohalik omavalitsus oma asutustega ning lõpuks ka kodanikud. “Kuna kõik mõtlesid ühes suunas ja keegi ei töötanud vastu, on ka tulemus suurepärane,” märkis Sõrm.

Kuressaare tunnustas 2016. aasta tegusid

Aasta tegu 2016 – Loomesuvila ellukutsumine – Liise Kallas, Eva Kumpas, Kristi Kiil, Maris Rebel ja Mele Pesti.

Aasta tegija 2016 – Aivar Sõrm (linnuse vallikraavi puhastamise projekti eestvedaja).

Aasta tööandja 2016 (suuremad ettevõtted)

Kuressaare Sanatoorium AS. Linna maksumaksjaid 59, 2016. aastal lisandus 6 töötajat. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 28% ja töötajate keskmine sissetulek 16%.

Linna maksumaksjaid 59, 2016. aastal lisandus 6 töötajat. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 28% ja töötajate keskmine sissetulek 16%. Sporrong Eesti OÜ. Linna maksumaksjaid 40, 2016. aastal lisandus 7 töötajat. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 26% ja töötajate keskmine sissetulek 4%.

Linna maksumaksjaid 40, 2016. aastal lisandus 7 töötajat. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 26% ja töötajate keskmine sissetulek 4%. Ouman Estonia OÜ. Linna maksumaksjaid 80, 2016. aastal lisandus 5 töötajat. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 15% ja töötajate keskmine sissetulek 8%. Ouman Eestonia OÜ saab tänukirja teist aastat järjest, mis näitab, et ettevõte on pidevas arengus ja kasvus.

Aasta tööandja 2016 (väiksemad ettevõtted)

OÜ Compakt Haldus. Linna maksumaksjate arv 17, neist 14 lisandus 2016. aastal. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 10,4 korda ja töötajate keskmine sissetulek 0,8 korda.

Linna maksumaksjate arv 17, neist 14 lisandus 2016. aastal. Samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 10,4 korda ja töötajate keskmine sissetulek 0,8 korda. OÜ Moonstar. Linna maksumaksjaid 7, 2016. aastal lisandus 5 töötajat, samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 3,7 korda ja töötajate keskmine sissetulek 6%.

Linna maksumaksjaid 7, 2016. aastal lisandus 5 töötajat, samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 3,7 korda ja töötajate keskmine sissetulek 6%. OÜ Kuldoda. Linna maksumaksjaid 7, 2016. aastal lisandus 3 töötajat, samaväärselt maksumaksjate arvu kasvuga suurenesid ka tulumaksuga maksustatavad väljamaksed 1,2 korda ja töötajate keskmine sissetulek 23%.

Linna pikaajaline töötaja – sotsiaalnõunik Monika Sarapuu; linnainsener Madis Pihel.

Turvalise elukeskkonna tagaja 2016 – Kuressaare Linnamajanduse töödejuhataja Urmas Kuusk. Tänukiri – Kuressaare politseijaoskonna patrullpolitseinik Ahto Aulik, kes on 2016. aastal väga aktiivselt panustanud liiklusohutuse õpetamisse Kuressaare koolides ja lasteaedades.

Aasta hoolekandja 2016 – Külli Ojavee. Tänukiri – linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu; Kuressaare Perekodu abikasvataja Imbi Laaster; Kuressaare gümnaasiumi koolipsühholoog Kaja Puck; Kuressaare Hoolekande sotsiaalmaja korrapidaja Olev Väin.

Aasta tervishoiutöötaja 2016 – Kuressaare haigla endokrinoloog Virge Nemvalts. Tänukiri – Kuressaare haigla kirurg Marika Räim; MTÜ Uus Elujõud juhatuse liige Siiri Rannama.

Aasta tegu hariduses 2016 – Kuressaare gümnaasiumi 2. klassi õpilastele purjetamise algõpetuse tundide läbiviimine; Kuressaare gümnaasiumi Harmooniatoa loomine; lasteaia- ja kooliõpetajate eripedagoogika kursuse toomine Saaremaale. Tänukiri – Saaremaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Ruta Kelt; Saaremaa ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Liis Ojasaar; Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Varik; Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas; Saaremaa ühisgümnaasiumi matemaatika ainekomisjoni esimees Marit Kikas.

Aasta parim noorsportlane 2016 – Daniel Rüütel.

Aasta parim sportlane 2016 – Kristina Kuusk. Tänukiri – purjelaudur ja surfar John Kaju; jalgrattur Mihkel Räim; jalgrattur Karl Patrick Lauk; jääpurjetaja Kevin Grass.

Aasta parim treener 2016 – Kadri Rõõm. Tänukiri – võrkpallitreener Asko Esna; kergejõustikutreener Andres Laide.

Aasta tegu spordis – SRC Zoom8-klassi maailmameistrivõistluste korraldamine (Saaremaa Merispordi Selts). Tänukiri – spordiajakirjanik Alver Kivi maakonna spordielu kiire ja põhjaliku kajastamise eest pikkade aastate jooksul.

Kuressaare kaunite kunstide stipendium – tekstiilikunstnik, Saaremaa kunstistuudio asutaja Anne Tootmaa. Tänukiri – Kuressaare gümnaasiumi muusikaõpetaja ja KG huvikooli Inspira muusikaringide juhendaja Helle Rand; maali- ja reklaamikunstnik ning portselanimaalija Liia Peedu.

Aasta tegu kultuuris – Aavikute majamuuseumi renoveerimine (Saaremaa muuseum). Ära märgiti poetess Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale pühendatud etendus “Paljasjalgne Debora”, mille nimiosatäitjana astus üles Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk.