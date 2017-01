Angla tuulikumägi rajab oma rukkipõllu (1)

Angla pärandkultuurikeskus plaanib maha külvata rukist, et sajandivanuses Vilidu tuulikus tuule jõul jahu jahvatada ja kohapeal leiba küpsetada.

“Meie eesmärk ei ole tegeleda viljakasvatusega, vaid näitlikustada viljalõikust esivanemate moel,” ütles Angla pärandkultuurikeskuse eestvedaja Alver Sagur, kelle sõnul külvatakse seeme umbes poole hektari suurusele maalapile tuulikumäe kõrval.

XX sajandi alguses Leisi valla Angla külla ehitatud tuuleveskite kompleks kuulub Saaremaa kolme külastatavama turismiobjekti hulka ja on ainus originaalkohas säilinud tuulikumägi Eestis.

Keskne teema on tuulikumäel leib, millega seondub lisaks küpsetamisele ka põlluharimine ja terade jahvatamine. Eesmärgiks on elustada leivasaamise protsess Angla tuulikumäel algusest lõpuni. Kevadel külvatakse vili maha, sügisel koristatakse saak, jahvatatakse tuulikus jahuks ja küpsetatakse leiba.

Vili koristatakse sirbiga

Saguri sõnul pannakse viljaseeme mulda tänapäevase tehnikaga, kuid kõik edasine saab olema nii nagu vanasti.

“Miks mitte läbi viia teemapäevasid, kus ühel päeval koristame ja paneme vilja aunadesse, teisel päeval laseme läbi rehepeksumasina,” rääkis Sagur.

Vili koristatakse põllult kas sirbiga või hobusega veetava viljalõikuriga, mis on Anglas täiesti olemas ja töökorras.

Vilja hakatakse kuivatama esiisade kombe kohaselt vanas viljakuivatis. Hollandi tuuleveski peremehe elumaja restaureeritakse ning elamusi ja nostalgiat otsivad külalised saavad siin ka ööbida.

Loomad hakkavad aastaringselt elama laudas. Juba sel aastal võimaldab tuulikumäe ekspositsioonivaliku laienemine muuta Angla Jõulumaa tegevusi salapärasemaks ja huvitavamaks.

Esivanemate jälgedes

Saguri sõnul ei ole praegu veel selge, kas vili külvatakse maha juba sel kevadel.

“Kui tahe või tuhin peale tuleb, siis hakkan põllutöid tegema sel kevadel, aga üldiselt plaanin ma oma asju viis kevadet ette,” sõnas ta.

Alver Sagur märkis, et ise ei tea ta põllumajandusest rohkem kui vaid seda, kuidas põllutöid vanasti käsitsi tehti.

“Meid on viidud mobiiliajastusse, kus me ei tea oma esivanemate elukorraldusest sisuliselt enam midagi. Lähme korra meie esivanemate jälgedesse tagasi ja vaatame, kuidas nemad elasid ja leiba teenisid,” selgitas turismiettevõtja laienemisplaane.

Angla tuulikumäel on viis sajandivanust tuuleveskit, millest üks jahvatab tuule jõul. Pärandkultuurikeskuses eksponeeritakse Saaremaa muuseumi Karja kihelkonna kultuurilugu tutvustavaid seni näitamata museaale ja mitme sajandi vanuseid käsitöömasinaid, Hollandi tuuleveskis on tuulikute ajalugu ja leivavilja kasvatamist tutvustav ekspositsioon, vabas õhus on välja pandud rehepeksumasinate, traktorite ja sahkade ajalooline kollektsioon.