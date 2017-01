EKRE läheb vallavolikogu valimistele oma nimekirjaga

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lubab Saaremaal minna kohalikele valimistele oma nimekirjaga.

EKRE Saaremaa ringkonna esimees Maria Kaljuste (pildil) sõnul toimus neljapäeval EKRE Saaremaa ringkonna töökoosolek, kus külalistena osalesid Jaak Madisson ja erakonna kohalike omavalitsuste valimiste koordinaator Karl Songisepp. Koosolekul räägiti strateegiast ja plaanidest, jagati töö­ülesandeid ning pandi paika koosolekute ajad osakondades. EKRE järgmine kohalike valimiste teemaline suur avatud koosolek toimub 10. veebruaril Orissaare kultuurimajas.

“Lisaks erakonna kõigile liikmetele ootame sinna neid, kes on huvitatud EKRE Saaremaa nimekirjas kandideerimisest,” ütles Kaljuste, lisades, et kandideerija ei pea olema EKRE liige. Koosolekule on lubanud tulla ka EKRE aseesimees ja fraktsiooni juht Martin Helme.