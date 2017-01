Jahimees võitis kohtus inspektsiooni (6)

Keskkonnainspektsioon avastas, et kaks sokku on maha lastud, ilma et küttimise ajal oleks olnud tasutud jahipidamisõiguse maks, ning jahimehe suhtes alustati väärteomenetlust. Otsuse edasi kaevanud mees saavutas kohtus võidu ja väärteomenetlus tühistati.

Jahimehele heideti ette, et ta oli jätnud maksmata jahipidamisõiguse maksu, mis oli 10 eurot aastas. Mehe sõnul oli see tingitud hooletusest ning sellest, et ta ajas segi juuni- ja juulikuu, ning ta lubas edaspidi hoolsam olla.

Keskkonnainspektsioon karistas Heikit jahiseaduse rikkumise eest 60 euroga. Meest süüdistati selles, et ta pidas Saaremaal juunis 2015 jahti suuruluki jahiloaga ja lasi paaripäevase vahega maha kaks metskitse.

Kohtus ütles Heiki, et maks ei ole seotud kindlate kuupäevadega ja kehtib maksmisest alates aasta aega. Tal oli oma sõnul kindel teadmine, et eelmine makse alles kehtib, vastasel korral oleks ta jahipidamise planeerinud nädal aega varasemaks või hilisemaks.

Inspektsioon avastas juhtumi alles järelkontrolli käigus pea aasta aega hiljem, kui tal oli jahipidamise eest aastane tasu makstud.

Kohus leidis, et Heiki puhul oleks piisanud vestlusest ning tema karistamine on teoga võrreldes ebaproportsioonis. Meest ei ole varem karistatud ja seega ei saa ka väita, et tegemist oleks mitteseaduskuuleka isikuga.