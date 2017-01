JUHTKIRI: Kolumbus Krisostomus? Bruno Benno Bernhard?

Eestis vanemad oma võsukestele lausa imenimesid panna küll ei saa, kuid väga suuri piiranguid selles osas ka ei tehta. Vanemat pigem usaldatakse – küll tema juba teab, mis tema lapsele parim on. Kui mõni beebi saabki veidi ekstravagantsema nime, siis temal endal pole sellest esialgu sooja ega külma. Küll võivad teised maimukese nime hääldamisel hätta jääda.

Ühel päeval saab armsast imikust kooliõpilane ja kunagi täiskasvanud inimene. Just see tõsiasi muudab lapsele nime valimise väga vastutusrikkaks. On ju laps see, kes ema-isa valitud nime kandma hakkab, mitte vanemad.

Kui vaadata Saare maakonnas lastele pandud nimesid, peaksid need lapsed oma nimega vist üsna rahule jääma. Mõnda last võiks ehk ekslikult inglaseks või hispaanlaseks pidada, kuid vaevalt see nende jaoks komistuskiviks saab. Mine tea, ehk tuleb hoopis kasuks, kui plaanis sammud Eestist kaugemale seada.