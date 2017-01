Kohus tunnistas Sikassaare Metsad pankrotis ettevõtteks

Kohus kuulutas välja Saaremaa ühe kunagise suurema metsafirma Sikassaare Metsad pankroti. Pankrotihaldur Veli Kraavi on asunud firma varasid müümiseks ette valmistama.

“Inimesed, kellel on metsa eest raha saamata, peavad sellest teada andma ja nõudeavalduse esitama. See, kui suur on lootus raha kätte saada, sõltub sellest, kui edukalt läheb firmale kuuluvate kinnistute müük,” ütles Veli Kraavi Saarte Häälele. Ta lisas, et eile toimunud võlausaldajate koosolekul otsustas toimkond kinnistud grupeerida ja müüki paisata, sest kinnistud asuvad erinevates kohtades ja osa on ka puhtaks raiutud. “Ühekorraga ei saa nii head hinda, kui võiks,” sõnas Kraavi.

16. novembril esitas Sikassaare Metsad OÜ juhatuse liige Elvis Kavak maakohtule pankrotiavalduse. Eile toimus kohtumajas võlausaldajate esimene üldkoosolek, kus asuti firmat likvideerima. Olemasolevate dokumentide põhjal võis järeldada, et maksejõuetus kujunes välja möödunud aasta mais-juunis.

Veli Kraavi aruandest selgub, et esialgsel hinnangul on ettevõttel vara 339 206 euro väärtuses, kohustusi 736 047,25 euro väärtuses. Maksejõuetus on suure tõenäosusega tingitud puiduturu pikast madalseisust ja hinnalangusest, seda kinnitas ka Elvis Kavak.