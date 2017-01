PRIA alustas maaelu keskkonnatoetuste maksmist

PRIA alustas toetuste väljamakseid 2016. aastal maa­elu arengukava pindala- ja loomapõhiseid toetusi taotlenud põllumeestele ja loomapidajatele.

Sel nädalal sai toetuse esimesena kätte enamik ohustatud tõugu loomade pidajaid – 615 klienti said kokku 0,57 miljonit eurot. Samuti on 12 kliendile välja makstud keskkonnasõbraliku aianduse toetus.

Kokku tuleb PRIA-l kinnitada 8565 otsust, neist 361 puudutavad MAK-i 2007–2013 a toetusi, mida taotlesid need, kel polnud eelmisel perioodil alustatud viieaastane toetusega kaasnev kohustuseperiood veel lõppenud.

Toetuste määramise tähtajad on kehtestatud meetmete määrustes: praeguse perioodi kõigil meetmetel on selleks 10. veebruar, eelmise perioodi meetmetel on erinevusi. “Kõigi toetuste puhul on väljamakse lõplik tähtaeg 30. juuni 2017, aga teeme seda varem (vt infokasti – toim),” täpsustas PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell.

Trell rääkis, et kõigi erinevat liiki toetuste kohta tuleb igale kliendile koostada eraldi otsus, sellepärast valmivad otsused meetmeti erineval ajal ja ka raha võib kliendi kontole jõuda erinevatel päevadel. Ta soovitab toetuse eeldatavat laekumisaega ja otsuste väljavõtete sisu vaadata e-PRIA vastavaist teenustest. Andmed saavad seal nähtavaks pärast otsuse ja maksekorralduse valmimist.

TOETUSED

MAK 2014–2020

Jaanuari lõpp: keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatus; ohustatud tõugu looma pidamine.

Veebruari teine pool: piirkondlik mullakaitse, poolloodusliku koosluse hooldamine, loomade heaolu, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale, kohalikku sorti taimede kasvatamine, keskkonnasõbralik majandamine, mahepõllumajanduslik tootmine, keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatus ning maasikakasvatus.

MAK 2007–2013

Kohalikku sorti taimede kasvatamine (25.01, veebruari esimene pool);

mahepõllumajanduslik tootmine (1.02, veebruari teine pool);

poolloodusliku koosluse hooldamine (25.01, veebruari esimene pool);

ohustatud tõugu looma pidamise toetus (25.01, jaanuari lõpp).

(Sulgudes otsuste kinnitamise tähtaeg ja maksmisega alustamine)