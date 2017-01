Saaremaa muuseum pakub ekstreem-ööbimist

Kuressaare lossivallide aluses käigus asuvas vahimehe keldris saab nüüdsest kuni viieliikmeline seltskond ka öö mööda saata.

Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul sai kelder viimaste suurte tööde käigus ka hüdroisolatsiooni ja nüüd vihmavesi sealseid ruume enam ei ohusta. “Nii tekkiski ketserlik mõte, et võiks pakkuda neid ekstreem-ööbijatele,” märkis ta.

Keldris on kamin, mis annab sooja ja kus saab grillida. Samuti on seal suur laud ja pingid ning magamiseks lavatsid. Viimased on niimoodi kaldu, et pea on kõrgemal kui jalad. Püüa selgitas, et vahimeestel tuli omal ajal vajaduse korral kiiresti püsti saada ja niisugune kaldus ase lihtsustas seda. Esimesed viis julget on keldris öö juba mööda saatnud. “Küsisin, kas oli väga hirmus või nigel, aga nad ütlesid, et tahtnuksid veelgi karmimaid tingimusi, et see olevat natuke nagu hotell olnud,” muheles Püüa. Maksma läheb ööbimine keldris viiele inimesel 120–150 eurot, arvas muuseumi direktor.

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu sõnul hakatakse vahimehe keldris kevade poole tellimise peale korraldama ka laste sünnipäevapidusid. Lastele tutvustatakse nendel pidudel näiteks vanu ameteid, mis kunagi linnuses tarvilikud olid. “Nad saavad ise kõike proovida ja katsetada,” lisas Õispuu. Vahimehe kelder on oma ajalooliste detailide ja nüanssidega lastele põnev paik, leiab ta.

Väiksemaid seltskondlikke istumisi saavad keldris korraldada ka täiskasvanud.