SÜNDINUD 2016: Rasmused ja Eliised, aga ka Ivo ja Ingrid

Üks 168-st mullu Saare maakonnas ilmale tulnud poisslapsest sai oma vanematelt praegu harva valitava nime Ivo.

Möödunud aastal pandi Saare maakonnas lastele nii populaarseid kui ka harva esinevaid nimesid.

Mullu sündinud ainsa Ivo ema Gerda Johansoni sõnul valis selle vana germaani päritolu nime pojale pereisa Leino Johanson. “Tema leidis, et on hea enne, kui poisile korralik ja tugev mehenimi panna,” rääkis Gerda. Samuti mängis pojale nime panekul rolli see, et isa Leinol on toredaid ja tegusaid Ivo-nimelisi sõpru.“Nii mõnigi on meile öelnud, et Ivo ei ole praegu üldse populaarne ning et seda nime kannavad praegu mitte just esimeses nooruses mehed,” möönis Gerda, lisades, et nende pere sellest siiski ei hoolinud.

Gerda tõdes, et nagu paljudele eestlastele, seostus ka temale nimi Ivo varem eeskätt laulja Ivo Linnaga ja Ivo Schenkenbergiga “Viimse reliikvia” filmist. “Väga tore, et meie Ivol on selline nimekaim nagu Ivo Linna, kes on tore mees ja suurepärane laulja,” leidis Gerda. 11. novembril sündinud Ivo on ema hinnangul oma nime väärt, tugev, rahulik ja rõõmus laps. Lisaks pisikesele Ivole kasvab peres kaheaastane tütar Emili.

Kuus poisslast said maakonnas möödunud aastal nimeks Rasmus, nimi Eliise valiti pisitüdrukutele aga viiel korral. Poisinimede seas jagasid populaarsuselt teist kohta Aleksander, Markus, Oskar, Remi, Romet ja Sebastian. Igaüks neist nimedest leidis kasutust kolmel korral.

Nimede Alexander, Aron, Daniel, Georg, Gerret, Gregor, Hans, Herman, Hugo, Jasper, Johannes, Kristofer, Marten, Märten, Paul, Ragnar, Reio, Robi, Robin ja Tristan kandjaid tuli juurde kaks.

Neli väikest tüdrukut 118-st kannab nime Liisa ja kolm Rosanna. Adeele, Elisabeth, Johanna, Liisbeth, Lisandra, Maria, Mariliis, Mia, Nora, Ronja, Sandra, Saskia nime kandjaid lisandus mullu kaks.

POISID

Poisslapsed said nimeks veel Andreas, Andris, Anton, Ardon, Arko, Armin, Aron Jakob, Art, Arthur, Aston, Brenden, Brent, Bruno, Carl-Arthur, Caspar, Chris-Andree, Christofer, Denari, Deron, Dominic, Endrik, Georg Hendrik, Gregor Gustav, Gustav, Hans Johannes, Harald, Harles, Harry, Heiko, Henri, Holger, Horre, Isco Nathan, Ivo, Jan-Markus, Janno, Johan, Johann, Johann Gregor, Joonatan, Juhan, Karel Andre, Karl, Karl Gustav, Karl Jakob, Karl Johann, Karl Markus, Karlis, Kaspar, Kaspar-Romero, Kenro, Kerd, Keron, Kerret, Kris, Kristo, Kutt, Lars, Leon, Marcus, Mathias, Merten, Mikk, Miko, Märtin, Oliver, Oliver Sebastian, Oliver-Sander, Paul August, Pärtel, Pärtel Jonathan, Ragmar, Raiko, Ralf, Ramon, Ravel, Raven, Remo, Remy, Richard, Rico, Rimo, Roman Ra, Romek, Rommi, Ron Markus, Roomet, Ruben, Rudi, Ruuben, Ruudi-Kren, Samuel, Siim, Simon, Taniel, Theron, Tom, Trevon, Trevor, Tõnis, Uku, Uku Erik ja Wilmar.

TÜDRUKUD

Pisikestele piigadele pandi mullu nimeks Aleksandra, Alessandra, Annabel, Anni-Marii, Arabella, Aurelia, Berit, Brenda, Brigita, Brite, Dairi-Viktoria, Deliisa, Dilara, Eliisa, Emma, Geitlin, Gete, Getter, Girtel, Grete Laura, Gretelis, Hanna Liisa, Hanna-Liisa, Helena, Helin, Mari, Ingel Helin, Ingrid, Iris, Isabella, Iti Maria, Janetta, Jette, Jette-Leandra, Kaisa, Karmeliina, Kerttu, Kirke, Kirke Marie, Kirsi, Kirsika, Kreteli, Krit, Laureen, Lennely, Liisbet, Liise, Liiso Kret, Liisu, Lili, Lisanna, Lisell, Loreen, Loviisa, Luna, Mari, Marie, Marta Adeele, Melani, Melissa, Melissa-Mirell, Meribel, Mia-Liisa, Mia-Loore, Mia-Maria, Miia, Miina, Mona, Nataly, Ragne, Raneli, Romily, Ronja Bella, Saara, Sarah, Saskia Simone, Sirli, Sohvi, Säde, Zanna, Teele, Tuule ja Õnne Lii.