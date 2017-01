Donald Trump ajakirjanikele: seni ma veel usaldan Putinit

Eile ametisse astunud USA president Donald Trump väljendas Saksa tabloidile Bild ja Briti päevalehele The Times antud usutluses oma arvamust Venemaa vastu kehtestatud majandussanktsioonide kohta.

“Ma arvan, et inimesed peaksid kokkuleppele jõudma ja tegema seda, mida nad on kohustatud tegema, et õiglus võidule pääseks. Kas pole nii? Meil on olemas Venemaa vastu suunatud sanktsioonid. Vaatame, kas meil õnnestub Venemaaga kasulik tehing sõlmida. Näiteks olen ma seisukohal, et tuumarelvastust peaks olema palju vähem, selle hulka oleks vaja märkimisväärselt kärpida. See on üks probleem. Kuid nüüd on meil need sanktsioonid ja venelased kannatavad nende tõttu kõvasti. Ma arvan, et siin võib meil välja tulla midagi, millest võidavad paljud,” arutles Trump.

Trump lisas, et praegu ta veel usaldab Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Täpselt samad sõnad lausus ta ka Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kohta. “Esialgu ma veel usaldan proua Merkelit ja härra Putinit, kuid see usaldus ei saa kesta kaua,” ütles ta.

Lisaks on Trump veendunud, et juba lähiajal hakkab üha enam riike Euroopa Liidust lahkuma. “Inimesed ja riigid tahavad tagasi saada oma idenditeeti. Seda soovis ka Suurbritannia,” märkis ta. “Tegelikult arvan ma, et kui neid ei oleks sunnitud vastu võtma sedavõrd suurt hulka pagulasi, poleks Brexitit sündinud. Kõik oleks hästi olnud, kuid see pagulaste küsimus osutus viimaseks piisaks kannatuste karikas, mis viiski selleni, et brittide kannatus lõppes.”

Trump möönis, et NATO seisab tõsiste probleemide ees. Probleem number üks on tema sõnul see, et organisatsioon on vananenud, sest selle ülesehitus pandi paika juba aastakümneid tagasi. “Probleem number kaks on, et liikmesriigid ei maksa nii palju, kui nad peaksid maksma,” jätkas ta.

Kujunenud olukorda nimetas USA uus riigipea vastuvõetamatuks ja eelkõige olevat see ebaõiglane ameeriklaste suhtes, kes peavad oma liitlasi kaitsma. Samas peab Trump oma sõnul NATO-t väga vajalikuks organisatsiooniks, ent selle ülesehitust ja tegevuse põhimõtteid tuleks aga kibekähku kardinaalselt muutma hakata.