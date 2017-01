Kuidas KGB meile salamahti vodkat sokutas

Jutud kompromaadist ja desinformeerimisest, mis algasid Lääne ajakirjanduses seoses Donald Trumpi toimikuga, on ajakirjanikke ja diplomaate ajendanud meenutama külma sõja aegu, kui neil tuli töötada Nõukogude Liidus, märgib ajalehes The New York Times (NYT) ilmunud arvamusloos lehe toimetaja Serge Schmemann.

Autori sõnul käsitles nõukogulik mõttemaailm välismaalasi alati kui vaenlasi. “Kindluse mõttes kogus KGB välismaalaste kohta kompromiteerivat materjali, mida saaks vajadusel kasutada kas väljapressimiseks või millega põhjendada mõne isiku riigist väljasaatmist.”

Schmemanni sõnul sattusid nii tema kui ka paljud teised välismaa ajalehtede korrespondendid mitmel korral kompromiteerimiskatsete ohvriks. “Näiteks kukkus üks kaunitar mingis Odessa baaris mind äkki kallistama ja suudlema. Samas märkasin ma kohe fotoaparaadi välklambi sähvatusi,” meenutas ajakirjanik. “Kesk-Aasias Samarkandis valati aga mulle ja mu kolleegile salamahti klaasi vodkat. See juhtus ühes tagasihoidlikus teemajas. Kohe seejärel ilmus välja miilits, kes süüdistas meid kange alkoholi tarbimises kohas, kus see on keelatud, ehkki me ei olnud jõudnud veel midagi juua. Ühele teisele kolleegile, kes oli veendunud karsklane, sokutati aga joogiklaasi Mickey Finni (Ameerika kuritegeliku maailma slängis nimetatakse nii kanget alkoholi, millesse on segatud mõnda psühhotroopset ainet – toim), et jätta muljet, nagu oleks ta rängalt purjus.”

“Seepärast ei maksakski imestada, kui osa sellistest meetoditest on Venemaal säilinud või taas kasutusele võetud. Ehkki praegune Venemaa pole kaugeltki Nõukogude Liit, on Putinil siiski sarnased instinktid. Näiteks kleebib ta nn välismaa agendi sildi igale võõramaisele asutusele või siis eitab veenvaid tõendeid selle kohta, et Vene sportlased on kasutanud dopingut, nimetades seda lavastatud vandenõuks,” on ajalehes NYT ilmunud artiklis kirjutatud.

Lõpetuseks märgib artikli autor: “Nõukogude korra ajal näitasid kompromaadi kasutamine ja vastase kohta valeinfo levitamine kommunistliku režiimi enda ebastabiilsust ja jõuetust. Raske on aga mõista, milliseid Kremli võimukandjate huve teenib see praegu.”