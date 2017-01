Debora Lehtsalu maadles end Eesti meistriks

Laupäeval Tartus A. Le Coqi spordihallis toimunud Eesti judomeistrivõistlustel võitis täiskasvanute kehakaalus kuni 63 kg kuldmedali Debora Lehtsalu.

Kehakaalus kuni 63 kg oli tulnud tiitlile võistlema üheksa naist, Audenteses õppiv Debora Lehtsalu maadles neist kolmega. “Need võistlused olid pisut keerulised, sest ma olen vigastatud ja matšid tuli maadelda läbi valu,” tunnistas ta. “Aga kõik matšid kestsid vähe aega ja polnud rasked. Ainult vaimselt oli natuke keerulisem, sest tervis ei olnud korras ja sellepärast proovisin matšid võimalikult kiiresti edukalt lõpetada.”

Kaks esimest matšivõitu tulid puhaste hinnetega. Finaalmatšis oli Debora Lehtsalu vastaseks Darja Tokmantseva. “Matš kujunes kergeks,” märkis Lehtsalu, lisades, et nii nagu ka eelmistel kohtumistel häiris teda vaid trauma.

Debora Lehtsalu sõnul on nüüd tema praegune suurim eesmärk tervis korda saada. Kuna ta võistleb esimest aastat juunioride klassis, siis annab see just aega ja võimalust sellele mõelda. “Praegu jäävad kõik asjad tervise taha, aga kui tervis soosib, siis on sel aastal ees veel palju võistlusi,” lausus Lehtsalu